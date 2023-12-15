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Rize'de yola inen ayı cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika
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Rize'de yola inen ayı cep telefonuyla görüntülendi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde ormanlık alandan yola inen bir ayı, bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Ayı, aracın önünden kaçarak ormanlık alana doğru yürüdü ve geriye doğru bakıp bekledi. Sürücü ise ayıya seslenerek eve gelmesini istedi.

Rize\'de yola inen ayı cep telefonuyla görüntülendi
15.12.2023 - 11:59,
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yola inen ayı, bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

İlçeye bağlı Avusor Yaylası'nda ormanlık alandan yola inen ayı, Muhammet Kesici'nin kullandığı aracın önüne çıktı.

Aracı durduran Kesici, ormanlık alana doğru ilerlemeye başlayan ayıyı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde, aracın önünden kaçan ayının bir süre ormanlık alana doğru yürüdüğü ve geriye doğdu bakıp beklediği, Kesici'nin ise "Haydi, haydi. Buradayız gel, eve gel." diye seslendiği anlar yer alıyor.

Kaynak: AA
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