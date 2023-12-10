Rize\'deki AVM\'nin süslemesi düzenlendi

Rize'de hediye paketi, fiyonk konseptiyle ışıklandıran alışveriş merkezinin, haç işaretine benzediği iddiasıyla eleştiri ve tartışma konusu olan dış cephe süslemesinde düzenlemeye gidildi. AVM'nin ön cephesine ikinci bir fiyonk ve yatay kurdele eklendi.

HAÇ İŞARETİNE FİYONK EKLETTİLER

Kentte, Müftü Mahallesi'nde yer alan AVM'de, yılbaşı nedeniyle süsleme çalışması başlatıldı. AVM'nin ön cephesindeki cam yüzeye hediye paketi şeklinde ışıklandırma düzeneği konuldu. Sosyal medyada bazı paylaşımlarda haç işaretine benzetilen süsleme, kentte eleştiri ve tartışmalara neden oldu. Eleştiri ve tepkiler sonrası AVM yönetimi, ışıklandırmayı geçici olarak durdurarak, süslemede düzenlemeye gitti. Yönetim tarafından, AVM'nin önce cephesine yeniden bir kurdele ile şerit çektirilip, ikinci bir fiyonk eklettirdi.

"BUNU YÖNETİCİLERİN DÜŞÜNMESİ LAZIM"

AVM'nin süslemedeki değişiklikleri fark eden vatandaşlardan İsmail Kanber, Ben yabancı ülkelerin adetlerini ülkemizde böyle yaşatılmasına tamamen karşıyım. Bayram varsa, bizim dini bayramlarımız var. Onları kutlayalım. Bizim bu özentilerden vazgeçmemiz lazım. Yapılıyorsa da bunun neyi simgelediğini yöneticinin düşünmesi lazım. Sonuçlarını önceden öngörmek lazım. Baştan hiç yapılmaması lazımdı, değiştirmişler. Bunun burada olması bana cazip gelmiyor, alışverişimi de tetiklemiyor ama saygı duyuyorum. En azından ilk işareti sosyal medyada görmüştüm, gerçekten haç işaretini andırıyordu. Şu an en azından haç işaretinden çıkmış durumda" dedi.

AVM AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Tartışmalara ilişkin AVM yönetimi de açıklamada bulunmuş, hediye paketi konseptiyle yapılan ışıklandırmanın tamamlanmadığı belirtilmişti. Açıklamada 'Kurdele ve fiyonk figürleriyle tasarlanan ışıklandırma projesi, henüz tamamlanmış değildir. Şu anda paylaşılan görsellerin, gerçeği yansıtmayan ve bir karalama kampanyasının parçası olarak tamamen kasıtlı bir şekilde farklı açılardan oynanarak sunulduğunu üzülerek görmekteyiz' denilmişti.