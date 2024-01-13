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Rize'deki Fırtına Deresi, doğal koruma alanı olarak tescil edildi - Son Dakika
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Rize'deki Fırtına Deresi, doğal koruma alanı olarak tescil edildi

Çamlıhemşin'deki Fırtına Deresi, 'Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı' ve 'Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' olarak tescil edildi. Fırtına Deresi'nin 'Doğal Sit-Kesin Korunacak Hassas Alan' tescili için süreç devam ediyor.

Rize\'deki Fırtına Deresi, doğal koruma alanı olarak tescil edildi
13.01.2024 - 11:13,  Güncelleme: 11:16
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Deresi, "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün, Fırtına Deresi 1. Etap Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsüne ilişkin ilanı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu alana ait koordinat ve parsel bilgilerinin de yer aldığı ilana göre, Çamlıhemşin'deki Fırtına Deresi, "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edildi.

Fırtına Deresi'nin "Doğal Sit-Kesin Korunacak Hassas Alan" tescili için yürütülen süreç de devam ediyor.

Kaynak: AA
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İklim Değişikliği, Çamlıhemşin, Fırtına, Rize, Çevre, Güncel, Son Dakika

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