Rize\'de toplanan bayram şekerleri Malatya\'daki çocuklara dağıtıldı

Trablus'ta Türk restoranları ramazan ayında yoğun ilgi görüyor

Libya'nın başkenti Trablus'ta halk, ramazan ayı boyunca iftarlarda Türk mutfağının sunduğu lezzetleri deneyimlemek için Türk restoranlarını tercih etti. Trablus'ta bulunan yaklaşık 20 Türk restoranında rezervasyonlar günler öncesinden doldu ve iftarlardan önce paket siparişi için restoranların önünde uzun kuyruklar oluştu. Türk yemekleri arasından en çok ızgara çeşitlerini tercih eden başkentliler, fırın yemekleri, soğuk mezeler ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerine ait yöresel lezzetlere de yoğun ilgi gösteriyor.