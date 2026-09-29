Rize'den Tokat'a atanan Kenan Şengül, Emniyet Müdürlüğü görevine başladı - Son Dakika
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Rize'den Tokat'a atanan Kenan Şengül, Emniyet Müdürlüğü görevine başladı

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Rize\'den Tokat\'a atanan Kenan Şengül, Emniyet Müdürlüğü görevine başladı
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Tokat Emniyet Müdürlüğü görevine Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle atanan Kenan Şengül, yeni görevine başladı. Şengül, İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası önünde polis tören mangası tarafından karşılandıktan sonra makamına geçti.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tokat Emniyet Müdürlüğüne atanan Kenan Şengül, görevine başladı.

İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası önünde polis tören mangası tarafından karşılanan Şengül, daha sonra makamına geçti.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde doğan Şengül, 1997 yılında Polis Akademisinden mezun oldu. Meslek hayatında Bursa, Gümüşhane ve Trabzon illerinde görev yapan Şengül, Dış İlişkiler Daire Başkanlığı, Polis Akademisi Başkanlığı ve Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı bünyesinde de görev aldı.

Şengül, son olarak Rize Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevinde bulundu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Rize'den Tokat'a atanan Kenan Şengül, Emniyet Müdürlüğü görevine başladı - Son Dakika
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