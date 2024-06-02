Rize Dernekleri Federasyonu Gençlik Kolları tarafından Halfeti\'de kütüphane ve teknoloji sınıfı açıldı

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Rize Dernekleri Federasyonu Gençlik Kollarının (Genç RİDEF) organize ettiği " Karadeniz'den Mezopotamya'ya Kardeşlik Yolu Projesi" kapsamında Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeki Ömerli İlkokulu ve Ortaokulu'nda kütüphane ve teknoloji sınıfı açıldı.

Genç RİDEF'ten yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Halfeti Kaymakamlığı, Rize Dernekler ve Vakıflar Birliğinin (RİDEVA) destek verdiği proje çerçevesindeki açılışta Rizeli gençler tarafından öğrencilere Çaykur Rizespor forması, kitap ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Halfeti Kaymakamı Zikrullah Erdoğan, proje dolayısıyla Genç RİDEF Başkanı Resul Baltacı'ya teşekkür plaketi verdi.

Açılışta konuşan Baltacı, projeye katkı sağlayan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Kaymakam Erdoğan, RİDEF Genel Başkanı Hasan Başça ve RİDEVA Genel Başkanı Recep Albayrak'a teşekkür etti.