Rize İkizdere'de 7 metrelik çelik minare, çığ zararını önlemek için yatırılıyor - Son Dakika
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Rize İkizdere'de 7 metrelik çelik minare, çığ zararını önlemek için yatırılıyor

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Rize İkizdere\'de 7 metrelik çelik minare, çığ zararını önlemek için yatırılıyor
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Rize İkizdere'deki Garzavan Yaylası'nda çelik varillerden yapılan 7 metrelik minare, çığ ve kar zararını önlemek için makaralı sistemle yatırılıyor. Yöre sakinleri minareyi brandayla koruyor, ilkbaharda yeniden kaldırıyor.

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Garzavan Yaylası'nda çelik varillerin birleştirilmesiyle yapılan 7 metre yüksekliğindeki minare, kışın çığ ve yoğun kar yağışından zarar görmemesi için yöre sakinlerince yatırılıyor.

Meşeköy sakinlerinin yaz aylarında çıktığı, deniz seviyesinden 2 bin 80 metre yükseklikteki yaylada bulunan cami minaresi, kış aylarında etkili olan çığ nedeniyle yaklaşık 15 yıl önce zarar gördü.

Bunun üzerine çözüm geliştiren yayla sakinleri, çelik varillerin birbirine kaynaklanmasıyla oluşturulan minareyi, elle çalıştırılabilen makaralı sistem yardımıyla kontrollü şekilde yatırmaya başladı.

Kış hazırlıkları kapsamında çelik halatlarla bağlı minareyi yatıran yöre sakinleri, üzerini branda ile örterek olumsuz hava koşullarından koruyor. İlkbaharda karların erimesi ve yolların açılmasıyla minare aynı sistem kullanılarak yeniden kaldırılıyor.

Yöre sakinlerinden Muhammet Kan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaylada kışın kar kalınlığının yer yer 3 metreye ulaştığını söyledi.

Çığın caminin üzerinden kayarak dereye ilerlediğini ancak minareye zarar verdiğini belirten Kan, "Köyümüzün büyükleri buna bir çözüm getirdi. Minareyi kış gelmeden indiriyoruz, sarıyoruz. Çığ gelse de caminin üzerinden kayıp dereye düşüyor. Böylece minaremizi kurtarmış oluyoruz. Her sene minare tamirinden ve masrafından da kurtuluyoruz." dedi.

Minarenin ağır olması nedeniyle teleferik sisteminden yararlandıklarını anlatan Kan, "Çay taşıma teleferiğinde kullanılan çelik halatımız var. Genelde iki, üç kişi rahatlıkla kaldırıp indirebiliyor. kaldırması daha kolay." ifadesini kullandı.

Kan, minarenin üzerinde elektrik kabloları ve hoparlörlerin de bulunduğunu ifade ederek, bu donanımlarıyla birlikte yatırılan minarenin ıslanmaması için üzerini brandayla örttüklerini, ilkbaharda yeniden kaldırarak kullanıma hazır hale getirdiklerini kaydetti.

Yöre sakinlerinden Beytul Kahraman da kış aylarında yaylanın farklı yamaçlarından çığ geldiğini ve bölgenin tamamen karla kaplandığını belirtti.

Minarenin çığ nedeniyle zarar görmesi üzerine bu yöntemi geliştirdiklerini anlatan Kahraman, "Varilleri, fıçıları birbirine kaynatarak böyle güzel bir minare yaptık. Minareyi indirip kaldırarak çığ sıkıntısından kurtarmış olduk. İndirdikten sonra da güzelce muhafaza ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kahraman, bahar aylarında karların erimesi ve yolların açılmasıyla minareyi yeniden kaldırdıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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