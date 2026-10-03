Rize\'nin Çamlıhemşin ilçesinde sağanak yerini kara bıraktı, yaylalar beyaza büründü

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde sağanak yerini kara bıraktı, yaylalar beyaza büründüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yüksek kesimlere aralıklarla yağan sağanak, sıcaklığın düşmesiyle kara dönüştü. Kaçkar Dağları eteklerindeki Avusor, Huser, Kavrun ve Samistal yaylaları beyazla kaplanınca ortaya güzel görüntüler çıktı.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin yüksek kesimleri beyaza büründü.
İlçenin yüksek kesimlerinde aralıklarla etkili olan sağanak, hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kara bıraktı.
Kaçkar Dağları'nın eteklerindeki Avusor, Huser, Kavrun ve Samistal yaylaları beyaz örtüyle kaplandı.
Yağışın ardından karla kaplanan yaylalarda güzel manzaralar ortaya çıktı.
Kaynak: AA
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