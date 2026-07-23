Rize'nin güzellikleri çinko levhalara işleniyor - Son Dakika
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Rize'nin güzellikleri çinko levhalara işleniyor

Rize\'nin güzellikleri çinko levhalara işleniyor
23.07.2026 09:56
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RTEÜ Öğretim Üyesi Gülşen Çelik, 20 yıllık baskı sanatı tutkusuyla Rize'nin doğal ve kültürel zenginliklerini çinko levhalara kazıyarak özel boyalarla renklendiriyor ve kağıda basıp çoğaltılabilir eserlere dönüştürüyor. Kurduğu proje grubuyla kentin manzaralarını ve kültürel ögelerini ölümsüzleştiren Çelik, bu tekniğin Rize temalı ilk uygulaması olduğunu belirtiyor.

RİZE Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Gülşen Çelik, 20 yıllık tutkusu olan baskı sanatı tekniğiyle Rize'nin doğal ve kültürel zenginliklerini çinko levhalara işleyerek geleceğe aktarıyor. Üniversitede oluşturulan atölyede, kentin eşsiz manzaraları önce çinko levhalara ince ince kazınıyor, ardından özel boyalarla renklendirilip, kağıda basılarak çoğaltılabilir eserlere dönüştürülüyor.

RTEÜ Eğitim Fakültesi'nde görevli Öğretim Üyesi Gülşen Çelik, yaklaşık 20 yıldır ilgilendiği baskı sanatını memleketinin sembolleriyle buluşturuyor. Çelik, öğrencilik yıllarında gönül verdiği baskı sanatı tekniğiyle Rize'nin doğal ve kültürel mirasını geleceğe taşıyor. Son 5 yıldır akademisyen olarak görev yaptığı bölümde baskı tekniğini öğrencilerine de aktaran Çelik, kurduğu özel proje grubuyla kentin manzaralarını tuvallere yansıtıyor. Üniversitede oluşturulan atölyede, kentin eşsiz manzaraları önce çinko levhalara ince ince kazınıyor, ardından özel boyalarla renklendirilip, kağıda basılarak çoğaltılabilir eserlere dönüştürülüyor.

'MANZARALAR ESİN KAYNAĞIMIZ OLDU'

Kentin manzaralarının yanında kültürel ögelerini de sanatsal dokunuşla ölümsüzleştirip, el emeği çalışmalarında Rize'nin coğrafi güzelliklerine odaklandıklarını vurgulayan Çelik, "Öğrencilik yıllarımda bu tekniğin eğitimini almıştım. Kendi karakterime çok uygun olduğunu ve bir sanat eserinin çoğaltılabilir olmasını sevdiğim için bu alana yoğunlaştım. Son 5 yıldır da aktif olarak bölümümüzde bu eğitimi veriyorum. Rize, Türkiye'nin cennet köşesi bir şehir. Bu manzaralar bizim esin kaynağımız oldu. Kurduğumuz proje grubuyla şehrimizin kültürüne ve doğasına ait görselleri baskı tekniğiyle buluşturduk. Rize'nin güzellikleri birçok farklı sanat dalında, özellikle yağlı boya tablolarında çok fazla işlenmiş durumda. Ancak yaptığım araştırmalara göre, baskı tekniğiyle bu konuların daha önce hiç işlendiğini görmedim. Bu anlamda bir ilk olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Rize'nin güzellikleri çinko levhalara işleniyor - Son Dakika

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