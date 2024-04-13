Rize'nin Güneysu ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Yasin Keleşoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.
Keleşoğlu için Güneysu Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, Güneysu Gençlik ve Spor Müdürü Akif Kalça ve vatandaşlar katıldı.
Namazın ardından 33 yaşındaki Keleşoğlu'nun cenazesi, Bulutlu köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.
Son Dakika › Güncel › Rize'nin Güneysu ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Yasin Keleşoğlu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikteki olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler uygulanmaya başlandı. Kamyon, tır, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların şehre girişleri saat 05.00 itibarıyla durduruldu. Ağır tonajlı araçların yarın saat 05.00 itibarıyla yeniden kente giriş yapmalarına izin verilecek.
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