Rize\'nin Güneysu ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Yasin Keleşoğlu son yolculuğuna uğurlandı

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Rize'nin Güneysu ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Yasin Keleşoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Keleşoğlu için Güneysu Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, Güneysu Gençlik ve Spor Müdürü Akif Kalça ve vatandaşlar katıldı.

Namazın ardından 33 yaşındaki Keleşoğlu'nun cenazesi, Bulutlu köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.