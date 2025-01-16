Rize Valisi Baydaş, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
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Rize Valisi Baydaş, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Rize Valisi Baydaş, \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı

Vali Baydaş, 2024'ün en iyi fotoğraflarını seçti; Suriye'deki zulmü gösteren karelere dikkat çekti.

16.01.2025 14:17
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Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Baydaş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" ile "Özgür ülkede ilk namaz", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Otlar arasında", "Haber" kategorisinde ise Barış Seçkin'in "Dış işleri", Tayfun Coşkun'un "Uzaya uğurlarken" ve Musa Serdar Terzioğlu'nun "TEKNOFEST" karelerine oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece" ile Bestami Bodruk'un "Kar eğlencesi" fotoğrafını seçen Baydaş, "Spor" kategorisinde ise tercihini Gökhan Balcı'nın "Şükür", Burak Akbulut'un "Sevinçten havalarda" ile Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" başlıklı karesinden yana kullandı.

Vali İhsan Selim Baydaş, Anadolu Ajansının, Anadolu'nun sesinin duyurulması amacıyla kurulduğunu söyledi.

Yarışmada yer alan güzel fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını belirten Baydaş, her birinin çok şey anlatan fotoğraflar olduğunu vurguladı.

Vali Baydaş, Suriye kategorisindeki fotoğrafların da çok etkileyici olduğunun altını çizerek, "Orada artık bir zulmün yıkılışının fotoğraflarına oy vermiş olduk. İnşallah önümüzdeki sene daha güzelliklerle karşılaşacağız. Afetlerin ve felaketlerin olmadığı, dünya genelinde yaşanan sıkıntıların bertaraf olduğu bir yıl olur. Gazzelilerin, zulme ve soykırıma karşı direnen kardeşlerimizin lehine adımlar gelişiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

İhsan Selim Baydaş, Kültür Sanat, Güncel, Suriye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize Valisi Baydaş, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika

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