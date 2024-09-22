Rizespor, Samsunspor\'a 1-0 Yenildi

(ANKARA) - Süper Lig'in 6. haftasında Rizespor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Rizespor evinde 1-0 mağlup oldu
Trendyol Süper Lig'de 6. haftasında Çaykur Rizespor, Samsunspor'u konuk etti. Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan maçı Kadir Sağlam yönetti.
Konuk takım Samsunspor 46. dakikada Olivier Ntcham'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Samsunspor deplasmanda Rizespor'u 1-0 yenerek 3 puan aldı.
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