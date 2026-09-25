Rızvanoğlu, Sincan cezaevinde tutukluluğun baskı aracına dönüştüğünü söyledi - Son Dakika
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Rızvanoğlu, Sincan cezaevinde tutukluluğun baskı aracına dönüştüğünü söyledi

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Rızvanoğlu, Sincan cezaevinde tutukluluğun baskı aracına dönüştüğünü söyledi
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Sincan Kadın Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu İlksen Özalper ve gazeteci Tuğba Tekerek'i, YENİ Parti İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ziyaret etti. Rızvanoğlu, iki kadının tutuksuz yargılanmasını isteyerek tutukluluğun baskı ve peşin cezalandırma aracına dönüştüğünü savundu.

(ANKARA)- YENİ Parti İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda partisinin tutuklu Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ve tutuklu gazeteci Tuğba Tekerek'i ziyaret etti. Rızvanoğlu, "Tutuklama bir mahkümiyet değildir. Tutukluluk istisnai bir tedbir olması gerekirken, iktidarın elinde giderek bir baskı ve peşin cezalandırma aracına dönüşüyor" dedi.

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu İlksen Özalper ve tutuklu Tuğba Tekerek'e yaptığı ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özalper ve Tekerek'in tutuksuz yargılanması çağrısında bulunan Rızvanoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda Manisa İl Başkanımız İlksen Özalper'i ve gazeteci Tuğba Tekerek'i ziyaret ettim.

İki kadın, iki farklı hayat, iki farklı hikaye... Ama karşı karşıya kaldıkları hukuksuzluk aynı.

Tutuklama bir mahkümiyet değildir. Tutukluluk istisnai bir tedbir olması gerekirken, iktidarın elinde giderek bir baskı ve peşin cezalandırma aracına dönüşüyor.

Siyasetçileri, gazetecileri, seçilmişleri cezaevleri üzerinden susturmaya çalışan; hukuku siyasetin ihtiyaçlarına göre eğip büken bu düzeni kabul etmiyoruz.

İlksen Özalper de Tuğba Tekerek de tutuksuz yargılanmalıdır.

İnsanları hüküm kurulmadan özgürlüklerinden mahrum bırakan değil, hukukun güvencelerini eksiksiz işleten bir adalet düzeni istiyoruz.

İlksen Başkanımızın da, gazeteci Tuğba Tekerek'in de bir an önce özgürlüklerine kavuşmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA
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