RN Partisi Yolsuzlukla Mücadelede Zor Süreçte

Fransa'da Avrupa Birliği (AB) fonlarını kötüye kullanmaktan, usulsüz harcama gibi farklı suçlardan haklarında dava ve soruşturmalar açılan Ulusal Birlik (RN) partisinin önde gelen isimleri zorlu dönemden geçiyor.

Fransız bankalarından kredi alamamaktan şikayet eden RN partisinin adı yıllardır yolsuzluk iddialarıyla anılıyor.

Partinin liderliğini babası Jean-Marie Le Pen'den 2011'den devralarak 2021'e kadar yönetimde kalan Marine Le Pen ve RN'nin mevcut Genel Sekreteri Jordan Bardella dahil partinin önde gelen isimleri hakkında farklı hukuki süreçler devam ediyor.

Yaklaşık 12 yıl Avrupa Parlamentosu'nda (AP) milletvekili olan Marine Le Pen'in bu vekilliği dönemde 2 kişiye hayali danışmanlık hizmetleri nedeniyle AP fonlarıyla maaş ödediği yöndeki iddialar, ilk olarak 2015'te gündeme geldi.

Ardından, aynı yıl Fransa'da Le Pen'in de aralarında bulunduğu, eski adıyla Ulusal Cephe partisinden seçilmiş bazı AP milletvekilleri hakkında 2004-2016 yıllarında AP'de "hayali istihdam" oluşturdukları iddiasıyla soruşturma açıldı.

Paris savcılığı, Le Pen ve babası Jean-Marie Le Pen dahil partinin bazı AP üyeleri hakkında AB'ye ait fonları kötüye kullandıkları ve "suçu gizledikleri" gerekçesiyle dava açılmasını talep etti.

2018'de isim değişikliğine giderek Ulusal Birlik (RN) ismini alan oluşumun o dönemki lideri Marine Le Pen, babası Jean-Marie Le Pen, Louis Aliot ve Bruno Gollnisch gibi isimlerin aralarında bulunduğu 27 partilinin AB fonlarını kötüye kullanmaktan yargılandıkları dava, Eylül 2024'te Paris Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı.

Bu davada Paris Ceza Mahkemesi, yolsuzluktan suçlu bulduğu Marine Le Pen hakkında 31 Mart'ta, 5 yıl siyasi yasak getirilmesine; 2 yılı ertelenmiş, 2 yılı elektronik kelepçeyle gözetim altında tutulmak üzere 4 yıl hapis ve 100 bin avro para cezasına hükmetti.

Le Pen, yerel mahkemeye başvurarak karara itiraz ederken, geçici tedbir talebiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) de başvurdu.

AİHM, mevcut durumda Le Pen'in Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek protokollerle güvence altına alınan haklarına yönelik telafisi mümkün olmayan bir risk bulunmadığına hükmederek, siyasetçinin geçici tedbir talebini 9 Temmuz'da reddetti.

Le Pen'in 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olup olamayacağı 8 Eylül'deki duruşmaya bağlı

Fransız siyasetçinin yerel mahkemeye yaptığı itiraza ilişkin duruşmanın 8 Eylül'de görülmesi bekleniyor. Le Pen'in 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olup olamayacağı bu duruşmadan çıkacak karara bağlı.

Le Pen ayrıca, yolsuzluktan suçlu bulunduğu mahkeme kararı nedeniyle nisan ayında da Pas-de-Calais il meclis üyeliğinden men edildi. Lille İdari Mahkemesi Le Pen'in bu karara yaptığı itirazı ise 4 Haziran'da reddetti.

Mahkeme, yasaların Fransız siyasetçinin yolsuzluk nedeniyle aldığı 5 yıllık seçim yasağının otomatik olarak il meclis üyeliğinden de men edilmesini gerektirdiğine hükmetti.

RN'nin AP'de üyesi olduğu grupla ilgili usulsüz harcama iddiaları da soruşturuluyor

Avrupalı Le Monde, Die Zeit, Falter basın organları ve Kontraste televizyon programının yaptığı araştırmayla ilgili temmuz başında çıkan haberlerde, Le Pen'in partisi Ulusal Birlik'in AP'de üyesi olduğu Kimlik ve Demokrasi (ID) grubunun da yolsuzluğa karıştığı iddia edildi.

Basın kuruluşlarının AP'nin Mali İşler Genel Müdürlüğünün gizli bir raporuna dayandırdığı verilere göre ID, bir önceki yasama döneminde AP bütçesinden 4,33 milyon avro tutarında usulsüz harcama yaptı. Bu paranın çoğu, Le Pen ile yakın bağları olan eski radikal aktivistlere fayda sağladı.

Haberin yayınlanmasının ardından, AB Kamu Savcılığı Ofisi (EPPO) 8 Temmuz'da, ID grubuyla ilişkili yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını doğruladı.

Mali polis, partinin 2022 ve 2024 seçimlerini finansmanını araştırıyor

RN partisinin katıldığı 2022 yılındaki cumhurbaşkanlığı ve yerel seçimlerin yanı sıra 2024'teki AP seçim kampanyasının finansmanına ilişkin 3 Temmuz 2024'te soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, partinin seçim finansmanı kurallarını ihlal ederek yasal sınırların üzerinde "bireysel kredilere" başvurup başvurmadığı araştırılıyor.

Bu kapsamda, mali polis 2 soruşturma hakimi eşliğinde Paris'in 16. bölgesinde bulunan parti merkezinde 9 Temmuz'da arama yaptı.

RN Genel Sekreteri Jordan Bardella olayla ilgili aynı gün yaptığı sosyal medya paylaşımından, mali polisin partinin tüm evrakına, e-postalarına ve muhasebe kayıtlarına el koyduğunu belirterek, bu aramanın partilerine yönelik "yeni bir taciz operasyonu" olduğunu savundu.

Bardella'nın AP'deki işini kanıtlamak için sahte delile başvurduğu iddiası

Öte yandan, gazeteci Tristan Berteloot'un Eylül 2024'te yayınlanan "Kazanma Makinesi" adlı kitabında, Bardella'nın adaleti yanıltmak ve 2015'te üstlendiği AP milletvekili asistanlığı görevinin hayali olmadığını kanıtlamak için sahte belgeler hazırlanmasına yardımcı olduğu iddia edildi.

Kitaba göre, Bardella, 2015'te dönemin AP üyesi Jean-François Jalkh'ın yanında yaklaşık 4 ay asistanlık yaptı ve bu süreçte toplam 10 bin 444 avro aldı.

RN'nin 2015'te yayımladığı bir belgeye göre Bardella, aynı dönemde eski RN Başkan Yardımcısı Florian Philippot ile birlikte çalışıyor olarak gösteriliyor.

Partisi RN ile ters düşen eski AP milletvekili Aymeric Chauprade ise Mart 2017'de yaptığı bir açıklamada, Bardella'nın AP milletvekili asistanlığı görevini gerçek anlamda üstlenmediğini ve Philippot'un iletişim işlerine yardım ettiğini ifade etti.

Baba Le Pen'in kızlarının, AP'ye yaklaşık 300 bin avro iade etmesi gerekecek

Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek mahkemesi olan Avrupa Adalet Divanı 16 Temmuz'da, Jean-Marie Le Pen'in kızları Marine Le Pen, Yann Marechal ve Marie-Caroline Olivier'in, babalarının haksız yere vekillik gideri olarak gösterdiği yaklaşık 300 bin avroyu Avrupa Parlamentosuna (AP) iade etmesine karar verdi.