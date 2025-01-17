Robbie Williams İstanbul'da Konser Veriyor

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Dünyaca ünlü İngiliz pop yıldızı Robbie Williams, ilk kez İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

"Angels", "Feel" ve "Let Me Entertain You"nun arasında olduğu hit parçalarıyla müzik dünyasında başarı yakalayan Williams, "Live 2025" turnesi kapsamında 7 Ekim'de Festival Park Yenikapı'da konser verecek.

Kariyeri boyunca Brit Awards gibi sayısız prestijli ödüle layık görülen Robbie Williams, müziğiyle olduğu kadar sahnedeki içtenliği ve hayranlarıyla kurduğu özel bağ ile de tanınıyor.

DBL Entertainment organizasyonuyla ve Akademi Organizasyon katkılarıyla gerçekleştirilecek konserin biletleri, 20 Ocak saat 13.00'den itibaren Biletix, Passo, Biletinial ve Bubilet'te satışta olacak.