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(ANKARA) - Kullanıcıların kendi oyunlarını oluşturup birlikte oynadığı çevrim içi oyun platformu Roblox'a erişim engeli getirildi.

Üye olan kullanıcıların kendi oyunlarını oluşturabildiği ve diğer kullanıcılarla birlikte oynayabildiği çevrim içi oyun platformu Roblox, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin 7 Ağustos 2024 tarihli ve 2024/5282 sayılı kararıyla erişime engellendi.

Hikaye yazma platformu Wattpad, sosyal medya platformu Instagram'ın ardından son bir ayda erişim engeli getirilen üçüncü platform Roblox oldu.

İmamoğlu'ndan tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, oyun platformu Roblox'a erişim engeli getirilmesini eleştirdi. İmamoğlu, "Instagram'dan sonra, 15 milyondan fazla kullanıcısı olan ve kullanıcıların oyun geliştirebildikleri çevrimiçi oyun platformu Roblox'a da erişim yasağı gelmiş olması akıl alır gibi değil. Bu kararları verenler yeni dünyadan, ekonomiden, teknolojiden bihaber akıllar" dedi.