Roblox'a erişim engeli getirildi - Son Dakika
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Roblox'a erişim engeli getirildi

Roblox\'a erişim engeli getirildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, oyun platformu Roblox'a çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması nedeniyle erişim engeli getirildiğini belirterek 'Toplumsal yapımıza dinamit koymaya yönelik girişimlere, çocukların istismarına, şiddete teşvik edilmesine, her biri birer cevher olan evlatlarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyecek faaliyetlere asla müsaade edilmeyecektir' dedi.

07.08.2024 22:31
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(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, oyun platformu Roblox'a çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması nedeniyle erişim engeli getirildiğini belirterek "Toplumsal yapımıza dinamit koymaya yönelik girişimlere, çocukların istismarına, şiddete teşvik edilmesine, her biri birer cevher olan evlatlarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyecek faaliyetlere asla müsaade edilmeyecektir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, oyun platformu Roblox'a erişim engeli getirilmesiyle ilgili X hesabından açıklama yaptı. Tunç'un açıklaması şöyle:

"Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Roblox isimli oyun platformuna ve uygulama marketlerindeki linklerine, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da belirtilen hususlar çerçevesinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nce erişim engeli getirilmiştir.

Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti, bir Hukuk Devletidir. Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın üstün yararının gözetilmesi, onların korunması ve desteklenmesi herkesin görevidir.

Türkiye, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, teknolojiyi en iyi şekilde kullanan ülkelerin başında gelmektedir. Ancak teknolojinin olumsuz yönde kullanılması asla kabul edilemez.

Ülkemizin ve milletimizin geleceğini düşünen, sorumluluk makamında bulunan herkesin çocuklarımızı hedef alan bu tür durumlara karşı hassasiyetle yaklaşması, popülist ve sorumsuz söylemlerden uzak durması gerekir.

Toplumsal yapımıza dinamit koymaya yönelik girişimlere, çocukların istismarına, şiddete teşvik edilmesine, her biri birer cevher olan evlatlarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyecek faaliyetlere asla müsaade edilmeyecektir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Roblox'a erişim engeli getirildi - Son Dakika

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