Roblox Türkiye'de Erişime Kapatıldı

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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı ile çevrimiçi oyun platformu Roblox'un Türkiye'de erişime kapatıldığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Çevrimiçi oyun platformu Roblox'un ülkemizde erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı iledir" denildi.

Öte yandan, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Roblox'un internet adreslerinde çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması açısından engellenmesinin önem teşkil ettiği gerekçesi ile siteye erişimin engellenmesini talep etti. Adana 6'ncı Sulh Ceza Mahkemesi, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun maddesi uyarınca erişim engeli kararı aldı.