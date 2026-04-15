SAMSUN İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Samsun Bilim ve Teknoloji Projesi' kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen 'Robosam Robot Yarışması' Samsun'da başladı.

Canik Belediyesi Hasan Doğan Spor Salonu'nda başlayan yarışmaya, Canik Kaymakamı Şeref Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, protokol üyeleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Kentin farklı ilçelerinden gelen ve her biri 1 danışman öğretmen ve 2 öğrenciden oluşan toplam 258 takım, yarışmada derece elde edebilmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışma kapsamında takımlar; temel seviye çizgi izleyen, labirent, mini sumo, ileri seviye çizgi izleyen ve bu yıl ilk kez eklenen 'Yeşil Vatanı Koruma' temalı yapay zeka kategorilerinde yarıştı. Ayrıca jüri değerlendirmesi sonucunda uygun görülen projelere de 'En İyi Tasarım Jüri Ödülü' verildi. Yarışma sonunda dereceye giren takımlara kupa, madalya ve çeşitli ödüller verilecek.

AĞAR: ROBOSAM YARIŞMASI TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ İLE UYUMLU

Yarışma hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, "Robosam yarışmamızı bu sene Samsun ilinin geneline hitap edecek şekilde ikincisini düzenliyoruz. Gerçekten çocuklarımızın teknolojiye olan yatkınlıklarını geliştirmek, bu anlamda beceriler oluşturmak bizim için çok önemli. Türkiye Yüzyılı Maarif modeli olarak adlandırdığımız öğretim programının temelinde de aslında milli manevi değerlerine bağlı aynı zamanda becerilerle yetişmiş bir nesil istiyoruz. Çocuklarımız da bunu gerçekten çok iyi bir şekilde başarıyorlar. Bu yarışmayla birlikte çocuklarımız bir proje fikrini ortaya koymak, bu fikir çerçevesinde takım ve ekiple birlikte çalışmak ve bunu da sonlandırarak bir yarışma ortamında kendileriyle, arkadaşları ve topluma sunma imkanı elde ediyorlar. Bu beceriler hem ülkemizin gelişmesi için hem de çocuklarımızın kendi yaşayacakları döneme ilişkin olarak onlardaki geliştirecekleri alanlara çok önemli katkılar sunacağını düşünüyoruz" dedi.

Yarışmanın kategorilerini bu sene yenilediklerini ifade eden Ağar, "Elimizde de yüzlerce projeyle okullarımız, öğretmenlerimiz katıldı. Yine her zaman olduğu gibi öğretmenlerimiz öğrencilerini cesaretlendirdiler, yüreklendirdiler. Yine velilerimiz onların her zaman yanında oldular ve böyle güzel bir ortamı birlikte bizlerle yaşama imkanı sağladılar. Bizler çocuklarımızın, gençlerimizin bir taraftan teknolojik yatkınlıklarını geliştirmek isterken aslında bu teknolojileri toplum ve insanlık yararına kullanmaları da bizim öncelikli alanlarımızdan bir tanesi. Bir değer olarak da teknolojiye yatkınlıklarını artırmak istiyoruz. Buna göre de Robosam yarışmamızın kategorilerini bu sene yeniledik. İlkokuldan ortaokula kadar çizgi izleyen ve benzeri alanlarda oluşturduğumuz gibi özellikle çevre bilincini geliştirmek üzere yapay zeka destekli proje fikirlerinde çocuklarımızı oluşturdular ve bu anlamda yarışıyorlar. Aslında gündemde olan Türk teknolojileri başta ülkemiz olmak üzere dünyadaki iyilik ve güzelliklerin artması yönünde de kullanmaya teşvik ediyoruz onları" diye konuştu.

SANDIKÇI: ROBOSAM YARIŞMASINA 258 ROBOT KATILDI

Yarışmaya 258 robotun katıldığını belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ise, "Bugün benim için de gurur verici bir gün. Çünkü Robosam yarışmasının ikincisini il milli eğitim müdürlüğümüz ile birlikte düzenledik. Geçen yılla bu yıl arasındaki farkı görünce ben ümitlendim ve gururlandım. Dolayısıyla yarınlarımız için de ne kadar güvende olduğumuzu bu hızla gidersek ki bunu daha da arttıracağız, o kadar kendimizi garantide almış olacağız. İlkokul, ortaokul ve lise grubundan bugün ikincisi düzenlenen bu Robosam yarışmasına 258 robotun katılmış olması ciddi bir sayı bence ve gurur verici de bir olay. Geçen yıl burada sergilenen robotlarda biraz daha emekleyerek giden robotlar vardı. Bugün gördük ki bir yıl geçtikten sonra koşmaya başlamışlar. Yarın üçüncüsü düzenlediğimizde de bence sonik hızlarla hareket edecekler. Bu bizim için çok gurur verici. Tabi belediye olarak 7 yıldır eğitimden hiç geri durmadık. Her alanında çocuklarımızın, gençlerimizin, geleceğimizin garanti altında olması için onları her alanda yetiştirme için destekçi olduk. Özellikle bu teknolojik alanda Cumhurbaşkanımızın Milli Teknoloji Hamlesinin başlatmasıyla birlikte bizler de bu alana ağırlık verdik" diye konuştu.