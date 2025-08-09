Robotaksi Yarışması Finali Başlıyor

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında Bilişim Vadisi ve TÜBİTAK yürütücülüğünde düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nın final aşaması yarın başlıyor.

TEKNOFEST'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, geleceğin otonom sürüş algoritmalarının geliştirilmesini hedefleyen yarışma, 10-13 Ağustos'ta Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilecek.

Yarışma, "Özgün Araç" ve "Hazır Araç" olmak üzere iki kategoride düzenlenecek.

"Özgün Araç" kategorisinde yarışan takımlar, aracın üretiminden yazılımına kadar tüm süreçleri kendileri üstlenirken, "Hazır Araç" kategorisindeki ekipler, TEKNOFEST'in sağladığı otonom araç platformlarında kendi yazılımlarını çalıştırıyor.

Bu yıl yarışmaya "Özgün Araç" kategorisinde 217, "Hazır Araç" kategorisinde 351 olmak üzere toplam 568 başvuru yapıldı.

Ön eleme sonrası 17 ilden ve iki farklı ülkeden toplam 45 takım finale kalırken, bu takımlar, gerçek pist ortamında otonom sürüş yeteneklerini sergileyerek belirlenen görevleri tamamlamaya çalışacak.

Lise, ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencileri ile mezunların katıldığı yarışmada lise takımları ile üniversite ve üzeri seviyeden takımlar aynı kategoride yarışıyor.

"Özgün Araç" kategorisinde birinciye 250 bin lira, ikinciye 200 bin lira, üçüncüye 175 bin lira, "Hazır Araç" kategorisinde ise birinciye 200 bin lira, ikinciye 175 bin lira, üçüncüye 150 bin lira ödül verilecek.

Final karşılaşmaları, TEKNOFEST'in resmi sosyal medya hesaplarından canlı olarak izlenebilecek.