Robotik Cerrahi ile Kalp Ameliyatı

Güncel

Kalp rahatsızlığı olmamasına rağmen rutin kontrol amacıyla başvurduğu hastanede kalbindeki iki damarında çok ciddi darlık tespit edilen 60 yaşındaki Mustafa Akçil, küçük kesiyle yapılan robotik cerrahi kalp ameliyatıyla sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ankara'da yaşayan Akçil, rutin kalp muayenesi için Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Burada yapılan tetkikler ve anjiyo işlemi sonrasında kalbindeki iki damarında çok ciddi darlık tespit edilen Akçil, sayılı merkezde yapılan küçük kesiyle (minimal invaziv) robotik kalp ameliyatına alındı.

Açık kalp ameliyatlarına kıyasla hastaların daha hızlı iyileşmesine olanak sağlayan robotik cerrahiyle sağlığına kavuşan Akçil, ameliyatından 4 gün sonra taburcu edilip, günlük yaşamına döndü.

"Robotik cerrahinin hastaya olduğu kadar hekime de büyük avantajları var"

Operasyona ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Kadan, robotik kalp cerrahisinin hem dünyada hem Türkiye'de çok sık uygulanan bir yöntem olmadığını söyledi.

Prof. Dr. Kadan, robotik cerrahi kalp ameliyatlarında hasta bazlı işlem yaptıklarını anlatarak, "2014'ten itibaren merkezimizde robotik cerrahiyi uyguluyoruz. Robotik cerrahinin hastaya olduğu kadar hekime de büyük avantajları bulunuyor. Özellikle üç boyutlu görüntü kalitesi ve kolların hareket kabiliyeti açısından cerrahın işini kolaylaştırıyor." dedi.

Robotik cerrahinin, açık kalp ameliyatına kıyasla, hastalarda iyileşme sürecini ciddi şekilde hızlandırdığını anlatan Kadan, "Büyük bir kesi yapmadan, hastanın iman tahtasını koruyarak küçük deliklerden bu işlemi yapmamız, hastanın iyileşme süreci açısından çok büyük bir avantaj sağlıyor. Verilmesi gereken kan ihtiyacını azaltması da hastalar açısından önemli. Hastalar, iş hayatlarına, normal gündelik hayatlarına da daha erken dönebiliyor." diye konuştu.

"Robotik cerrahi günlük yaşama dönüşü hızlandırıyor"

Prof. Dr. Kadan, robotik cerrahi kalp ameliyatını uyguladıkları Mustafa Akçil'in hiçbir şikayeti olmadığını ve rahatsızlığının tamamen rastlantısal bir şekilde ortaya çıktığını belirterek, "Hastamızın yedek damarlarını robot aracılığıyla hazırlamak suretiyle, çalışan kalbini hiç durdurmadan baypas ameliyatını yaptık. Robotik cerrahinin diğer tekniklere olan üstünlüğü ise küçük kesi dışında atardamar niteliğindeki yedek damarı kullanabilmemiz." ifadelerini kullandı.

Ameliyatın dördüncü gününde hastanın sağlıklı bir şekilde taburcu edildiğini aktaran Kadan, şöyle devam etti:

"Eski işlemi uygulasaydık yani açık ameliyat yapsaydık, atar damar yapay damarları aynı zamanda kemiği besleyen damarlar, o iki damarın birden çıkarılması ve eş zamanlı kemiğin kesilmiş olması kemiğin iyileşme sürecini uzatacaktı. 90 günlük bir süreç olacaktı. Hastanın sağına soluna yaslanmaması, oturur pozisyonda uyuması, saçını taramaması, araç kullanmaması, kadın hasta ise bebeğini emzirmemesi gibi birtakım kısıtlamalar koymak zorunda kalınacaktı."

"Ankara'da devlet hastanesi olarak biz uyguluyoruz"

Prof. Dr. Kadan, robotik kalp cerrahisinin çok sayılı merkezde uygulanabildiğine işaret ederek, "Bu işlemi uyguladığımız en küçük hastamız 13, en büyük hastamız ise 79 yaşında. Robotik kalp cerrahisi devlet hastanesi olarak Ankara'da bizim hastanemizde, Türkiye çapında baktığımızda robotik kalp cerrahisi en fazla 10 hastanede uygulanabiliyor. Hastalarımızdan fark almadan bu işlemi uyguluyoruz." bilgisini paylaştı.

Robotik cerrahi kalp ameliyatıyla sağlığına kavuşan Mustafa Akçil ise açık kalp ameliyatı olmadığı için çok şanslı olduğunu vurgulayarak, "Açık ameliyat olan hastaları görüyorum. Kaburga kemiklerinde filan sıkıntıları var. Ben gezip dolaşabiliyorum ve onlardan önce hastaneden çıkıyorum. Çok gelişmiş bir teknoloji, kemiklerimde ağrı yok." şeklinde konuştu.