Rodop'ta Sivrisinek Mücadelesi Çağrısı - Son Dakika
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Rodop'ta Sivrisinek Mücadelesi Çağrısı

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Türk milletvekili Özgür Ferhat, Batı Nil virüsü artışı nedeniyle sivrisinekle mücadele önlemleri istedi.

Yunanistan'ın Rodop ilinden Türk milletvekili Özgür Ferhat, Batı Nil virüsü vakalarındaki artış nedeniyle bölgede sivrisineklerle mücadele çalışmalarının güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Ferhat, Batı Nil virüsüne karşı önleyici tedbirlerin güçlendirilmesi amacıyla Sağlık, İçişleri ile Çevre ve Enerji bakanlıklarına soru önergesi sundu.

Ferhat, 2026'da Batı Nil virüsü vakalarında artış yaşandığına işaret ederek, epidemiyolojik ve entomolojik izlemenin güçlendirilmesi, sivrisineklerin üreme alanlarının belirlenmesi ve ilaçlama çalışmalarının artırılması gerektiğini belirtti.

Rodop'taki tarım ve sulama alanları, sulama kanalları, sulak bölgeler ve diğer su kaynaklarının sivrisineklerin üremesi için uygun ortam oluşturabileceğini ifade eden Ferhat, bu yıl bölgede sivrisinek yoğunluğunun arttığı yönünde vatandaşlardan bildirimler geldiğini kaydetti.

Ferhat, soru önergesinde hükümetten 2026 yılında Rodop'ta yapılan ilaçlama çalışmalarının sayısı ve uygulandığı bölgeler ile çalışmaların tarihleri, sıklığı ve yöntemlerine ilişkin bilgi talep etti.

Bölgeye ayrılan finansman, personel ve teknik imkanların yeterli olup olmadığını da soran Ferhat, sivrisinek yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde çalışmaların artırılıp artırılmayacağı ve olası üreme alanlarının haritalandırılıp haritalandırılmadığı konusunda da açıklama istedi.

Ferhat ayrıca Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Kurumu (EODY), Doğu Makedonya-Trakya bölgesi, belediyeler ve diğer yetkili kurumlar arasındaki koordinasyonun yeterli olup olmadığı sorusunu yöneltti.

Halk sağlığının yalnızca vakalar ortaya çıktıktan sonra alınacak tedbirlere bırakılamayacağını belirten Ferhat, etkili mücadele için önleme, sürekli takip ve zamanında müdahalenin önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rodop'ta Sivrisinek Mücadelesi Çağrısı - Son Dakika

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