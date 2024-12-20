Rodos açıklarında göçmen teknesi alabora oldu

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ATİNA, 20 Aralık (Xinhua) -- Yunanistan'ın Rodos adası açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin cuma günü alabora olması sonucu 8 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi de kurtarıldı.

Yunanistan Sahil Güvenliği yaralı olarak kurtarılan 8 kişiden birinin durumunun ağır olduğunu söyledi.

Olayın meydana geldiği sırada gemide bulunanların sayısı tam olarak bilinmediğinden kurtarma operasyonu halen devam ediyor.

Yunan Sahil Güvenliği'nden alınan ilk bilgilere göre teknenin devriye gemilerinden kaçmak için manevralar yaptığı sırada göçmenler suya düştü.