Rodos Adası Sahili Yakınlarında Ukrayna'dan Gelen Mayın Bulundu - Son Dakika
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Rodos Adası Sahili Yakınlarında Ukrayna'dan Gelen Mayın Bulundu

Rodos Adası sahili yakınlarında, Ukrayna kıyılarından geldiği sanılan bir mayın bulundu. Yüzen bir kişi tarafından denizden çıkarılan mayın, Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerine teslim edildi. Mayının, Karadeniz üzerinden Ege'yi geçerek Rodos Adası'na ulaştığı tahmin ediliyor.

20.03.2024 18:21
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Rodos Adası sahili yakınlarında, Ukrayna kıyılarından geldiği sanılan mayın bulunduğu belirtildi.

Yunanistan'da yayın yapan Mega TV'nin haberine göre, Rodos Adası açıklarında yüzen bir kişi, denizden mayın çıkardı.

Durumu Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerine haber veren yüzücü, mayını yetkililere teslim etti.

Ukrayna kıyılarından geldiği sanılan mayının, Karadeniz üzerinden Ege'yi geçerek Rodos Adası'na vardığı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

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