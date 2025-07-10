Roger Jose Cury İstanbul'da Caz Rüzgarı Estirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Roger Jose Cury İstanbul'da Caz Rüzgarı Estirdi

10.07.2025 01:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilyalı caz sanatçısı Roge, 32. İstanbul Caz Festivalinde sahne aldı ve müziğinin dinamiklerini anlattı.

Brezilyalı caz sanatçısı Roger Jose Cury, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti BBVA sponsorluğunda düzenlenen "32. İstanbul Caz Festivali" kapsamında müzikseverlerle buluştu.

Esma Sultan Yalısı'nda konser veren sanatçıya, davulda Daniel Conceiçao Santana, bas ve davulda Emerson Matheus Alcantara eşlik etti.

Sahne adıyla Roge olarak bilinen usta müzisyen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Curyman" albümlerinin hayatında önemli bir yer edindiğine belirterek, "İki albüm oldu. Bu yüzden çok önemli. Başka bir ülkede, başka bir dille, başka bir kültürde konuşmak çok zordu. Ailemle birlikte Brezilya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındım. Bu albüm hayatımın bir resmi gibi geliyor." dedi.

Brezilya kültürünün müziğinde yer aldığına işaret eden Roge, "Brezilya'da bu tür bir müzik yapamazdım. Bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmak zorunda kaldım. Amerikalı yapımcı Thomas Brenneck'i buldum. Samba, funk, soul gibi tarzları bir araya getirdim." diye konuştu.

Türkiye'de ilk defa sahne aldığını söyleyen sanatçı, "Buraya gelmeyi çok merak ediyordum. Brezilya'daki arkadaşlarımla konuştuğumda herkes çok heyecanlandı. İstanbul çok özel bir yer ve çok heyecanlıydım. Hala burada olduğum için heyecanlıyım. Arkadaşlarımla burada olmaktan çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Müziğinde hem neşe hem de hüzün temaları barındırdığından bahseden Roge, şunları kaydetti:

"Hayat sadece mutluluk değildir. Tüm duyguları kabul etmeliyiz. Kendimize karşı dürüst olmalıyız. Bir dalga gibi bazen mutluyuz, bazen değiliz. Hayatın dinamiği var. Müziğin de dinamik olması gerekiyor. Yani müzik bize diyor ki, çok fazla tempolu müzik var ama daha yavaş müzikler de var."

Festival 17 Temmuz'a kadar devam edecek

32. İstanbul Caz Festivali, konser programları ve atölye çalışmalarıyla 17 Temmuz'a kadar sanatseverlerle buluşacak.

Caz vokalisti Meltem Ege, Amerikalı trompetçi Matt Von Roderick ile 10 Temmuz'da Hilton İstanbul Bosphorus'ta aynı sahneyi paylaşacak.

Kerem Görsev Quintet, 11 Temmuz'da Hilton İstanbul Bosphorus'ta performans sergileyecek. Festival kapsamında 13 Temmuz'da Kabataş'tan hareket edecek Caz Vapuru, dinleyicilere İstanbul Boğazı eşliğinde konser keyfi yaşatacak.

"Gece Gezmesi" konserlerinde ise 16-17 Temmuz'da Kadıköy Sineması ve Moda Sahnesi'nde genç yetenekler ve bağımsız sesler sahne alacak.

Kaynak: AA

Festival, Brezilya, istanbul, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Güncel Roger Jose Cury İstanbul'da Caz Rüzgarı Estirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İklim Kanunu Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi İklim Kanunu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Erdoğan imzaladı, bakanlıklara 2 bin 659 personel alınacak Erdoğan imzaladı, bakanlıklara 2 bin 659 personel alınacak
Texas’taki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 111’e yükseldi Texas'taki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 111'e yükseldi
Yavaş: Amaç CHP’li belediye başkanlarının önünü kesmekse bugün görevi bırakmaya razıyım Yavaş: Amaç CHP'li belediye başkanlarının önünü kesmekse bugün görevi bırakmaya razıyım
Mevduat ve yatırım fonlarına uygulanan stopaj oranları artırıldı Mevduat ve yatırım fonlarına uygulanan stopaj oranları artırıldı
MİT Başkanı Kalın’dan Bağdat çıkarması İşte masadaki en önemli başlık MİT Başkanı Kalın'dan Bağdat çıkarması! İşte masadaki en önemli başlık
Abdullah Öcalan’dan tarihi çağrı Videolu mesaj yayınladı Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı! Videolu mesaj yayınladı
Kartalkaya davasında 3. gün Salonda ’’Başsağlığı’’ gerginliği, ailelerden biri fenalaştı Kartalkaya davasında 3. gün! Salonda ''Başsağlığı'' gerginliği, ailelerden biri fenalaştı
Öcalan’ın mesajında dikkat çeken PKK detayı Öcalan'ın mesajında dikkat çeken PKK detayı
Öcalan, serbest kalmak istiyor mu Videolu mesajında yanıt verdi Öcalan, serbest kalmak istiyor mu? Videolu mesajında yanıt verdi
Trump’tan Putin’e benzeri görülmemiş tehdit: Moskova’yı yerle bir edene kadar bombalarım Trump'tan Putin'e benzeri görülmemiş tehdit: Moskova'yı yerle bir edene kadar bombalarım

00:03
Burhanettin Duran İletişim Başkanı olarak atandı
Burhanettin Duran İletişim Başkanı olarak atandı
22:48
CHP lideri Özel: İBB yargılamalarını TRT canlı yayınlasın, televizyonlara da frekans versin
CHP lideri Özel: İBB yargılamalarını TRT canlı yayınlasın, televizyonlara da frekans versin
22:33
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız Cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız Cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak
21:46
AK Parti Sözcüsü Çelik: Silah bırakma süreci 3-5 ayı aşarsa provokasyona açık olur
AK Parti Sözcüsü Çelik: Silah bırakma süreci 3-5 ayı aşarsa provokasyona açık olur
18:07
Rekabet Kurumu’ndan OPET’e 131,3 milyon liralık ceza
Rekabet Kurumu'ndan OPET'e 131,3 milyon liralık ceza
12:25
Muslera yeni takımıyla ilk maçına çıktı Sonuç istediği gibi değil
Muslera yeni takımıyla ilk maçına çıktı! Sonuç istediği gibi değil
11:54
Kartalkaya davasında avukatın kritik sorusuna otel müdüründen çıldırtan yanıt
Kartalkaya davasında avukatın kritik sorusuna otel müdüründen çıldırtan yanıt
11:50
AA anketinde dikkat çeken sonuç Sadece yüzde 24’ü olumlu yanıt verdi
AA anketinde dikkat çeken sonuç! Sadece yüzde 24'ü olumlu yanıt verdi
11:35
TBMM’de ilginç protesto Kürsüye gelin ve damat mankeniyle çıktı
TBMM'de ilginç protesto! Kürsüye gelin ve damat mankeniyle çıktı
11:18
Ali Rıza Demircan: İsrail’i Yahudiliğe düşman Yahudiler yönetiyor
Ali Rıza Demircan: İsrail'i Yahudiliğe düşman Yahudiler yönetiyor
10:57
Soyunma kabininde gizli çekim skandalı Sapık kadın doğum uzmanı çıktı
Soyunma kabininde gizli çekim skandalı! Sapık kadın doğum uzmanı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2025 01:16:15. #7.11#
SON DAKİKA: Roger Jose Cury İstanbul'da Caz Rüzgarı Estirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.