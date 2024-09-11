Rohingya'lar İçin Serbest Bırakma Talebi

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Rohingya İnsan Hakları Girişimi adlı sivil toplum kuruluşu, Hindistan'daki kampta tutulan Arakanlı Müslümanların (Rohingya) serbest bırakılması için Yeni Delhi yönetimine çağrıda bulundu.

Merkezi Hindistan'da bulunan Rohingya İnsan Hakları Girişiminin Direktörü Sabbre Kyaw Min, AA muhabirine telefonda yaptığı açıklamada, Hindistan'da ülkeye gelen yasa dışı göçmenlerin tutulduğu Matia kampında 100'den fazla Arakanlı Müslüman'ın olduğunu ifade etti.

Bu kişilerden bazılarının açlık grevi yaptığını vurgulayan Min, 40 kişinin de Birleşmiş Milletlerin verdiği mülteci kartına sahip olduğunu belirtti.

Min, Yeni Delhi yönetiminden bu kişilerin serbest bırakılmasını istedi.

Bu kişilerin hayatlarını kurtarmak için Hindistan'a geldiğine dikkati çeken Min, serbest bırakılmalarının sadece yasal bir zorunluluk olmadığını aynı zamanda bir insanlık meselesi olduğunu söyledi.

Min, yaklaşık 1000 Arakanlı Müslüman'ın Hindistan genelindeki kamplarda tutulduğunu belirtti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış; olaylarda çoğu Müslüman, binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçilerin uyguladıkları kitlesel şiddetten kaçan 1 milyondan fazla kişi, komşu ülke Bangladeş'e sığınmıştı.

Çok sayıda Arakanlı Müslüman, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki aşırı kalabalık mülteci kamplarından kaçarak diğer Müslüman ülkelere gitmek için hayatlarını tehlikeye atıp derme çatma teknelerle denize açılıyor.