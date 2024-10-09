ARAMALAR, METRUK YAPI VE EVLERİN BAHÇELERİNDE YOĞUNLAŞTI
Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra, geri dönmeyen üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları sürüyor. Ekiplere destek veren ve gönüllülerden oluşan Hak Arama Kurtarma ekipleri, iskele tarafındaki sahil kenarında bulunan metruk yapı ve evlerde aramalarını yoğunlaştırdı. Polis ekiplerinin de katıldığı arama çalışmalarında her yer detaylıca aranıyor.
Behçet DALMAZ/Van,
Son Dakika › Güncel › Rojin Kabaiş İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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