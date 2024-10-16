Rojin Kabaiş'in Cenazesi Diyarbakır'a Gönderildi - Son Dakika
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Rojin Kabaiş'in Cenazesi Diyarbakır'a Gönderildi

Rojin Kabaiş\'in Cenazesi Diyarbakır\'a Gönderildi

Van'da 18 gün sonra bulunan Rojin Kabaiş'in cenazesi, otopsi sonrası memleketine gönderildi.

16.10.2024 03:09
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CENAZESİ, OTOPSİSİNİN ARDINDAN MEMLEKETİ DİYARBAKIR'A GÖNDERİLDİ

Van'da 18 gün sonra ölü bulunan üniversite 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cansız bedeni Tuşba ilçesindeki Mollakasım Mahallesi sahilinde bulunan Rojin Kabaiş'in Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri, yaklaşık 7 saat sürdü. Van Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracına konulan Kabaiş'in cenazesi, memleketi Diyarbakır'a doğru yola çıktı. Kabaiş'in, Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi.

Orhan AŞAN/ VAN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Rojin Kabaiş'in Cenazesi Diyarbakır'a Gönderildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rojin Kabaiş'in Cenazesi Diyarbakır'a Gönderildi - Son Dakika
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