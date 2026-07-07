ROKETSAN'dan NATO Forumu'na Üç Proje

(ANKARA) - ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, 2026 NATO Savunma Sanayii Forumu kapsamında imzalanan anlaşmalar çerçevesinde şirketin üç stratejik projede yükleniciler arasında yer aldığını açıkladı.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün 2026 NATO Savunma Sanayii Forumu kapsamında üye ülkeler ile birlikte çeşitli alanlarda imzalanan anlaşmalara ilişkin paylaşmasını alıntılayarak, şu ifadeleri kullandı:

"ROKETSAN olarak, 2026 NATO Savunma Sanayii Forumu kapsamında yüklenicileri arasında yer aldığımız Vurucu Güç Kabiliyetleri, Bütünleşik Hava ve Füze Savunma Sistemleri ve Uzay ve Gözetleme Kabiliyetleri projelerine ilişkin anlaşmaların imza törenine iştirak ettik. Ülkemizin ve İttifak'ın ortak savunma kabiliyetlerini güçlendirecek bu iş birliklerine ileri teknolojilerimizle ve caydırıcı sistemlerimizle katkı sunmayı sürdüreceğiz."