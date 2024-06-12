Roketsan'ın olağan genel kurulunda Faruk Yiğit yeniden başkan seçildi

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Roketsan'ın olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu başkanlığına yeniden Faruk Yiğit seçildi.

Roketsan Olağan Genel Kurul Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'ün katılımıyla yapıldı.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, yaptığı yazılı açıklamada, güçlerini milletten aldıklarını ve yarınlar için yükselmeye devam ettiklerini ifade etti.

Bugün gerçekleştirdikleri olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu başkanlığına yeniden Faruk Yiğit'in seçildiğini aktaran İkinci, şunları kaydetti:

"Genel kurulumuzda alınan kararların ve belirlenen yeni yönetim kurulumuzun ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Dün ve bugün olduğu gibi yarınlarımızda da sayısı 5 bini aşan büyük Roketsan ailemiz ile ülkemizin savunmasına güç katacak milli sistemler geliştirmek için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."