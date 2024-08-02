Roketsan İtfaiye Ekibindeki Personelin Hayatını Kaybettiği Yangınla İlgili Taziye Mesajı Yayınladı

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Roketsan, Sinop'taki atışlı test faaliyetleri sırasında yakında bulunan ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ederken hayatını kaybeden şirketin itfaiye ekibinde görevli Kadir Eren Öter için taziye mesajı yayınladı.

Roketsan'ın kazaya ilişkin açıklamasında, "Şirketimizin atışlı test faaliyetleri sırasında yakında bulunan ormanlık alanda ortaya çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekibimizde görevli çalışma arkadaşımız Kadir Eren Öter elim bir kaza geçirmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kazanın ilk meydana geldiği andan itibaren şirketimiz ve devletimizin ilgili birimlerince tüm imkanlar seferber edilerek yapılan arama kurtarma faaliyetlerine rağmen Roketsan ailemizin değerli ferdi Kadir Eren Öter'i kaybettiğimizi büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Görev şehidimiz Kadir Eren Öter'e Allah'tan rahmet, geride bıraktığı ailesi, sevenleri ve Roketsan ailemize sabırlar dileriz. Hepimizin başı sağ olsun."