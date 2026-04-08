ROKETSAN, Mavi Vatan'ın Yeni Muhafızları İçin Tarih Belirledi

ROKETSAN, milli füze ve roket sistemlerinde seri üretim dönemine geçerek, 'Çelik Kubbe'nin en kritik bileşenleri için takvimi açıkladı. Genel Müdür Murat İkinci, toplamda 1 milyar dolarlık yatırımı hayata geçirdiklerini belirterek, yeni yatırımlarla bu miktarı 2 milyar dolar daha artırarak 3 milyar dolara ulaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kırıkkale'de hizmete alınan Yakıt Üretim Tesisi, 25 bin dönüm arazi üzerinde kurulan büyük bir teknoloji kompleksi olup, Türkiye'nin yakıt üretim kapasitesini 5 katına çıkartıyor. Ayrıca, Avrupa'nın en büyük harp başlığı tesisi devreye alındı ve Hava Savunma ve Balistik Füze Üretim Tesisi'nin temeli atıldı. İkinci, geçen yıl 10 milyar doların üzerinde yeni sipariş alındığını ve ihracatın 2025'te yüzde 100'ün üzerinde artışla tamamlandığını açıkladı.

Uzay çalışmalarında Şimşek 1 ve 2 projelerinin devam ettiğini belirten İkinci, en kısa zamanda yerli uzay araçlarını fırlatmayı planladıklarını söyledi. Hava savunma sistemlerinde SİPER Blok 2'nin 150 kilometre menzile sahip olduğunu ve en kısa zamanda envantere gireceğini duyurdu. ATMACA, ÇAKIR ve KARA ATMACA gibi sistemlerin aktif kullanımda olduğunu, SİHA mühimmat ailesinin genişlediğini ve Tayfun Blok 4'ün bu yıl envantere girmesinin beklendiğini açıkladı.

ROKETSAN, artan talepler doğrultusunda üretim kapasitesini önemli ölçüde artırarak, 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor. İkinci, hem yurt içi hem de ihracat taleplerinin arttığını vurgulayarak, yeni tesislerle kapasite artışı hedeflendiğini belirtti.