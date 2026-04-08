Üye Girişi
Son Dakika Logo

ROKETSAN, Mavi Vatan'ın Yeni Muhafızları İçin Tarih Belirledi

08.04.2026 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ROKETSAN, milli füze ve roket sistemleri için seri üretim dönemine geçerken, 1 milyar dolarlık yatırımı hayata geçirdi ve hedefini 3 milyar dolara çıkartmayı amaçlıyor. Yeni tesisler ve projeler ile üretim kapasitesini arttırmayı planlıyor.

ROKETSAN, milli füze ve roket sistemlerinde seri üretim dönemine geçerek, 'Çelik Kubbe'nin en kritik bileşenleri için takvimi açıkladı. Genel Müdür Murat İkinci, toplamda 1 milyar dolarlık yatırımı hayata geçirdiklerini belirterek, yeni yatırımlarla bu miktarı 2 milyar dolar daha artırarak 3 milyar dolara ulaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kırıkkale'de hizmete alınan Yakıt Üretim Tesisi, 25 bin dönüm arazi üzerinde kurulan büyük bir teknoloji kompleksi olup, Türkiye'nin yakıt üretim kapasitesini 5 katına çıkartıyor. Ayrıca, Avrupa'nın en büyük harp başlığı tesisi devreye alındı ve Hava Savunma ve Balistik Füze Üretim Tesisi'nin temeli atıldı. İkinci, geçen yıl 10 milyar doların üzerinde yeni sipariş alındığını ve ihracatın 2025'te yüzde 100'ün üzerinde artışla tamamlandığını açıkladı.

Uzay çalışmalarında Şimşek 1 ve 2 projelerinin devam ettiğini belirten İkinci, en kısa zamanda yerli uzay araçlarını fırlatmayı planladıklarını söyledi. Hava savunma sistemlerinde SİPER Blok 2'nin 150 kilometre menzile sahip olduğunu ve en kısa zamanda envantere gireceğini duyurdu. ATMACA, ÇAKIR ve KARA ATMACA gibi sistemlerin aktif kullanımda olduğunu, SİHA mühimmat ailesinin genişlediğini ve Tayfun Blok 4'ün bu yıl envantere girmesinin beklendiğini açıkladı.

ROKETSAN, artan talepler doğrultusunda üretim kapasitesini önemli ölçüde artırarak, 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor. İkinci, hem yurt içi hem de ihracat taleplerinin arttığını vurgulayarak, yeni tesislerle kapasite artışı hedeflendiğini belirtti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Mavi Vatan, Teknoloji, Roketsan, İhracat, Ekonomi, Savunma, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 11:57:36. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.