ROKETSAN, roket, füze ve uzay teknolojilerinde öncülüğünü yapay zekayla sürdürecek - Son Dakika
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ROKETSAN, roket, füze ve uzay teknolojilerinde öncülüğünü yapay zekayla sürdürecek

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ROKETSAN, roket, füze ve uzay teknolojilerinde öncülüğünü yapay zekayla sürdürecek
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ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit, şirketin roket, füze ve uzay öncülüğünü yapay zekayla sürdürmek istediğini söyledi. Yiğit, yapay zekanın kendilerini farklı bir boyuta taşıyan yapı olduğunu belirterek, bu alanda öncü şirket olmayı hedeflediklerini kaydetti.

ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit, ROKETSAN'ın yapay zekayı sadece kullanan değil teknoloji yolculuğuna yapay zekayla devam eden bir şirket olmak istediğini belirterek, "ROKETSAN da roket, füze ve uzay teknolojilerindeki öncülüğünü bundan sonraki süreçte yapay zekayla devam ettirmek istiyor." dedi.

Yiğit, AA muhabirine, yapay zeka konusunda yürüttükleri çalışmalar ve TEKNOFEST Güneydoğu'ya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yapay zekanın yeni dünyanın teknoloji altyapısını oluşturduğuna dikkati çeken Yiğit, "ROKETSAN da roket, füze ve uzay teknolojilerindeki öncülüğünü bundan sonraki süreçte yapay zekayla devam ettirmek istiyor." ifadesini kullandı.

Yiğit, yapay zekaya sırtlarını dönmenin veya onu yok saymanın mümkün olmadığını, bu kapsamda yapay zekayı sadece kullanan değil, onu geliştiren ve yeni teknoloji yolculuğuna onunla devam eden bir şirket olmak istediklerini belirterek şunları söyledi:

"Biz yapay zeka teknolojisinde öncü bir şirket olmak istiyoruz. Küçük de olsa yapay zekayı kullandığımız birçok ürünümüz var ve yavaş yavaş insan katkısını yapay zekayla artırarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Yapay zeka bizi sadece hızlandıran değil, farklı bir boyuta taşıyan bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. İnşallah bundan sonraki süreçte yapay zekayla geliştirdiğimiz, yapay zekayı yoğun olarak kullandığımız pek çok ürünümüze de şahitlik edeceksiniz."

Roket yarışmaları uluslararası formata evriliyor

ROKETSAN'ın TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında düzenlediği roket yarışmasına ilişkin de Yiğit, yarışmanın ulusal bir yarışma olmaktan uluslararası bir yarışma olmaya evrildiğini dile getirdi. Yiğit, "Bu son roket yarışmalarında da 6 ülkeden 7 takım vardı, bunlardan bir kısmı başarılı oldu ve ödüllerini inşallah bu hafta sonunda Şanlıurfa'da gerçekleşecek TEKNOFEST'te alacaklar. Bundan sonraki süreçte bu katılımların, dost ve müttefik ülkelerden katılımların daha da artacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Yiğit, TEKNOFEST'in esas itibarıyla şirketlerden ziyade gençlerin kendilerini gösterdiği bir platform olduğuna işaret ederek, "Elbette biz de bütün gücümüzle orada gençlerimizin yanında olacağız ama TEKNOFEST dediğim gibi bir IDEF veya SAHA EXPO gibi teknoloji şirketlerimizin kendilerini gösterdiği platform olmanın ötesinde, genç kardeşlerimizin yaptıklarıyla, kattıkları değerle ön plana çıktığı bir platform. Dolayısıyla biz sadece onları destekleyecek bir şirket olarak orada bulunmak istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA
Yapay ZekaTeknolojiRoketsanGüncelUzaySon Dakika

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