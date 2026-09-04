Rolls-Royce ortak girişimi Çin'de ilk doğrudan motor kiralama şirketini kuruyor - Son Dakika
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Rolls-Royce ortak girişimi Çin'de ilk doğrudan motor kiralama şirketini kuruyor

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Rolls-Royce & Partners Finance, Çin'in Tianjin kentinde doğrudan uçak motoru kiralama şirketi kuracak. İlk kez hayata geçirilecek bu modelle Çinli havayollarının kiralama maliyetlerinin düşmesi ve döviz yönetiminin kolaylaşması bekleniyor.

TİANJİN, 4 Eylül (Xinhua) -- Dünyanın önde gelen uçak motoru kiralama şirketlerinden Rolls-Royce & Partners Finance (RRPF), dünyanın ikinci büyük havacılık pazarı olan Çin'de doğrudan uçak motoru kiralama şirketi kuracağını duyurdu.

İngiliz uçak motoru üreticisi Rolls-Royce ile ABD'li GATX'in ortak girişimi olan RRPF, perşembe günü Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde bulunan Dongjiang Kapsamlı Gümrüklü Bölgesi ile Çin'de kuracağı yeni iştirake ilişkin anlaşma imzaladı.

Önde gelen küresel uçak motoru üreticilerinin Çin'de ilk kez hayata geçireceği bu doğrudan kiralama modeli, ülkede yurtdışı havacılık varlıklarının yönetim biçiminde bir değişime işaret ediyor.

Toplam yatırımı 2,3 milyar yuanı (yaklaşık 339 milyon ABD doları) aşan yeni şirketle RRPF, Çin havacılık pazarındaki büyüme fırsatlarından daha fazla yararlanmayı hedefliyor.

Yeni şirket, uçak motorlarının sahibi olacak ve bu motorları Çin'de bulunduracak. Böylece motorların yurtdışında tutulup Çin'e kiralanmasına dayanan sektördeki yaygın uygulamadan ayrılmış olacak.

Yeni iş modeli, aracı işlemleri önemli ölçüde azaltıp havayolu şirketlerinin döviz yönetimi ve kiralama maliyetlerini düşürerek Çinli havacılık şirketlerinin daha istikrarlı, öngörülebilir ve yüksek kaliteli motor kiralama hizmetlerine erişmesini sağlayabilecek.

Rolls-Royce & Partners Finance Baş Strateji Yöneticisi Ben Hughes, "Çin an itibarıyla dünyanın ikinci en büyük havacılık pazarı konumunda. Önümüzdeki 10 yılda da büyümeye devam edecek" dedi. Yeni şirketin, müşteri maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı olacağını belirten Hughes, yerel personel istihdamının da operasyonların daha verimli yürütülmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Kiralama faaliyetlerinin önemli merkezlerinden biri olan Tianjin Dongjiang Kapsamlı Gümrüklü Bölgesi, aynı zamanda dünyanın ikinci büyük uçak kiralama merkezi konumunda. Yerel yetkililere göre bölge, ağustos sonu itibarıyla 2.600'den fazla uçak ve 300'den fazla uçak motorunun kiralanmasına aracılık etti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Havacılık, Ekonomi, Güncel, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rolls-Royce ortak girişimi Çin'de ilk doğrudan motor kiralama şirketini kuruyor - Son Dakika

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