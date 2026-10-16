Roma Başsavcılığı, Sumud Filosu soruşturmasına İsrail Savunma Bakanı Katz'ı da kattı

İtalya'da Roma Cumhuriyet Başsavcılığınca, İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'nun mayıs ayındaki misyonuna Akdeniz'in uluslararası sularında düzenlediği saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmaya, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in yanı sıra Savunma Bakanı Israel Katz'ın da dahil edildiği bildirildi.

İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'nun 2026 Bahar Misyonu'na ilki 29 Nisan, ikincisi de 18-19 Mayıs'ta olmak üzere gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin halihazırda Roma Cumhuriyet Başsavcılığının işkence, insan kaçırma, onur kırıcı muamele ve temel hakların ihlali ve alıkoyma suçlamalarıyla yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

İtalyan ANSA ajansının, savcılık kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Küresel Sumud Filosu misyonuyla bağlantılı birçok kişi hakkında soruşturma yürütüldüğü ve soruşturmanın İsrail'in komuta kademesindeki isimlere yönelik olduğu belirtildi.

Haberde, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'e ek olarak Savunma Bakanı Katz'ın da soruşturmada adı geçen isimler arasında yer aldığı ve iki bakanın da sorumlulukları dolayısıyla inceleme altında olduğu ifade edildi.

Diğer yandan, Küresel Sumud Filosu'nun İtalya'daki avukatları da yaptıkları açıklamada, filonun Eylül-Ekim 2025 ve Nisan-Mayıs 2026 dönemlerindeki misyonları sırasında işlenen ağır suçların tespitine yönelik soruşturmalardaki ilerlemenin, ağır suçlardan sorumlu komuta zincirinin cezasız kalacağı yönündeki anlayışa karşı güçlü bir işaret niteliği taşıdığını ve İsrail tarafından işlenen ağır suçların tespiti ve önlenmesi meselesini yeniden gündeme getirdiğini kaydetti.

Ben-Gvir'in paylaştığı görüntüler

Ben-Gvir, X'teki hesabından 19 Mayıs'ta, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'nda İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansımıştı. Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

Ben Gvir'in paylaştığı bu görüntüler dolayısıyla İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, tepki göstermişti.