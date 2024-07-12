Roma Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Anma Etkinliği Düzenlendi

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Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"ne yönelik düzenlenen etkinlikte, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) akim bırakılan darbe girişimi sırasında hayatını kaybedenler anıldı.

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük'ün ev sahipliğinde yapılan anma etkinliğine, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, Azerbaycan'ın Roma Büyükelçisi Rashad Aslanov ve KKTC Roma Temsilcisi Mustafa Davulcu'nun aralarında bulunduğu çok sayıda diplomat ve ilgili katıldı.

Törende, 15 Temmuz şehitleri anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Büyükelçi Gücük, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"15 Temmuz gecesi, ülkemizde gerçekleşen kalkışma, halkımızın bağımsızlığına ve demokrasimize karşı bir saldırıydı. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yaptığı çağrı sonrasında toplumun her kesimi, darbecilere karşı çıkarak bu hain girişimi engelledi. 15 Temmuz'da kahraman milletimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalayan ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın canına kasteden teröristlere karşı demokrasimizi canı pahasına korumuştur. Bu mücadele sırasında 251 vatandaşımız şehit olmuş ve çok sayıda kişi yaralanmıştır. Bu acı hatıraların yıl dönümünde şehitlerimize rahmet, gazilerimize esenlikler diliyoruz. 15 Temmuz gecesi, FETÖ'nün devletimize ve demokrasimize yönelik ne kadar büyük bir tehdit olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi.

Gücük, darbe girişiminin FETÖ tarafından organize edildiği, örgüt mensuplarının itirafları ve ifşaatlarla defalarca ortaya koyulduğuna dikkati çekti.

FETÖ gerçeğini yurt dışındaki muhataplarına en doğru şekilde anlatmanın herkesin görevi olduğuna işaret eden Gücük, şöyle devam etti:

"Bu karanlık terör örgütü ile evrensel değerleri hiçe sayarak kendi çıkarları uğruna fırsat kollayan yozlaşmış unsurlar, yurt dışında Türkiye ile bağlantısı bulunan herkes için tehdit oluşturmaktadır. FETÖ, bir terör örgütü olmanın yanı sıra aynı zamanda bir casusluk örgütüdür. Bu yönüyle FETÖ tehdidi karşısında müttefiklerimizle uluslararası işbirliğinin önemine bir kez daha dikkat çekmek isterim.

FETÖ'nün yurt dışındaki yapılanmasıyla mücadelemiz, diplomasi ve hukuk zemininde kararlılıkla devam etmektedir. Girişimlerimiz sonucunda birçok ülkede, FETÖ iltisaklı yapılar yasaklanmış ve mensupları sınır dışı edilmiştir. FETÖ'ye karşı attığımız adımlar, Türkiye'nin terörizmle mücadelesinin yalnızca bir yönüdür. Bu vesileyle ülkemizi ve devletimizi hedef alan hiçbir eylemi ve müdahaleyi kabul etmeyeceğimizi bir kez daha vurgulamak isterim."

Ulutaş: "Bizler her zaman teyakkuzda olmalı, dost milletleri de uyanık tutmalıyız"

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Ulutaş da konuşmasında, "Türk milleti 15 Temmuz 2016 günü Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, her daim muhafaza edegeldiği çelikleşmiş iradesiyle, destansı bir direniş ortaya koymuş, milletimizin varlığını hedef alan yabancı güçlerin hizmetindeki birtakım işbirlikçilere ve onların hain emellerine şanlı bir set çekmiştir." ifadesini kullandı.

Ulutaş, "Kahramanlarımız, o karanlık gecede, kendi milletine silah doğrultan hainlerin karşısında bedenlerini siper etmiş, kurşunlar ve bombalar altında son nefeslerini vererek, Türk milletinin bağımsızlık manifestosunu yeniden yazmışlardır. Bu onurlu mücadelede 251 vatan evladı şehadet, binlercesi de gazilik mertebesine erişmiştir." diye konuştu.

"FETÖ elebaşısı ve zombileşmiş müritlerinin amacı; kendi sapkın inançları doğrultusunda Türkiye'ye diz çöktürmek, Türk milletini esir etmekti." diyen Ulutaş, bu şeytani oyunu kuranların, düşünenlerin, necip Türk milletinin iradesini hesaba katmadığını söyledi.

15 Temmuz 2016'dan 8 yıl sonra bugün Türkiye'nin, FETÖ'ye karşı mücadelesi, ilk günkü inanç, azim ve kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Ulutaş, şunları kaydetti:

"Söz konusu yapının halen yurt dışında destekçilerinin bulunduğunun, bu ülkelerdeki kara propagandalarını devam ettirdiklerinin ve devletimiz için tehdit olmaya sürdürdüklerinin bilincindeyiz. Bizler bu kötülük hareketinin planlarına karşı her zaman teyakkuzda olmalı, dost milletleri de uyanık tutmalıyız. Gözle görülür bütün zararlarına ve insanlık suçlarına rağmen FETÖ'ye kucak açmaya devam eden, bu eli kanlı örgütü, Türkiye'nin dostluğuna tercih eden devletler de bunun olumsuz sonuçlarını yaşayıp görecektir. Tarihte pek çok badire atlatmış Türk milleti, terörist örgütlerin ve yabancı destekçilerinin emellerine geçmişte olduğu gibi gelecekte de asla geçit vermeyecek, ebediyen payidar ve bağımsız kalacaktır."

Ulutaş, 15 Temmuz şehitlerini takdir ve minnet duygularıyla andığını belirtti.