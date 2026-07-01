Roma'da Aşırı Sıcak Hava Zorluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Roma'da Aşırı Sıcak Hava Zorluyor

Roma\'da Aşırı Sıcak Hava Zorluyor
01.07.2026 17:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'da sıcak hava dalgası yaşamı etkiliyor, turistler serinlemeye çalışıyor. Sonuçlar bekleniyor.

İtalya'da 10 günü aşkındır etkili olan aşırı sıcak hava, başkent Roma'da günlük yaşamı zorlarken, şehri gezmeye gelen turistler ve yerli halk sıcaktan korunup serinlemeye çalışarak hayatlarını sürdürüyor.

İtalya Sağlık Bakanlığının sıcak hava dalgası sebebiyle günlerdir "kırmızı" ile en yüksek alarm seviyesini verdiği başkentte aşırı sıcak hava etkisini bugün de hissettiriyor.

Roma'nın dünyaca ünlü simge yapılarından Kolezyum'un önünde Sivil Savunma Ajansının su püskürten fıskiyeleri, aşırı sıcak altında tarihi amfi tiyatroya girmek için sıra bekleyen ya da burayı görmeye gelen turistlerin serinlemesini sağladı.

Birçok turistin de şemsiye, şapka, güneş gözlüğü ile güneşten korunmaya çalıştığı, kimisinin de minik elektronik vantilatörler ve yelpazelerle ya da şehirdeki çeşmelerdeki suyla serinlemeye çalıştığı gözlendi.

Roma'yı gezmeye gelen Macar turist Norby Orosz, AA muhabirine yaptığı açıklamada sıcaklığın çok yüksek ve etkileyici düzeyde olduğunu belirterek, "Macaristan'da da benzer sıcak hava dalgasına alışığız ama buradaki gerçekten çok daha yoğun. Yetkililerin bize sağladığı imkanlardan dolayı da oldukça memnunuz. Su püskürten araçlar gerçekten çok faydalı oluyor ve ücretsiz su dağıtılıyor. Bundan memnunuz." dedi.

Orosz, sıcaklığın "dayanılmaz" boyutta olmadığını ama çok yüksek olduğunu dile getirerek, "Gerçekten çok sıcak, köpeğimiz için bile. Onu mümkün olduğunca serin tutmaya çalışıyoruz. Karnını, sırtını ve patilerini ıslatıyoruz. Yapabileceğimiz en fazla bu. Mümkün olduğunca gölgede kalmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Brezilyalı turist Vinicius Santos da "Açıkçası sadece su içmek ve güneş kremi kullanmak yeterli olmuyor. Bilmiyorum görebiliyor musunuz ama kollarımda küçük kabarcıklar oluştu. Muhtemelen sıcaktan kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

Yapılacak en iyi şeyin gölgede kalmak olduğunu aktaran Santos, "Dışarıda bulunmak hiç güvenli değil. Mesela şu anda öğle saatleri. Ben şimdi otele dönüp gün batımına kadar içeride kalacağım. Daha sonra tekrar dışarı çıkacağım. Çünkü özellikle öğleden sonraki saatlerde dışarıda olmak hiç güvenli değil." değerlendirmesinde bulundu.

Her sabah ayin için önce Roma'daki San Giovanni Bazilikası'na, buradan da bir çocuğa yardım için hastaneye gittiğini anlatan İtalyan rahibe Caterina Vitale de sıcağa meydan okuması ve bu yolculuğu yapmasının zorluğundan bahsetti.

Vitale, rahibeler olarak eskiden elbiselerinin siyah renkte olduğunu hatırlatarak, "Roma'da sıcaklık zaman zaman 42, 43 dereceye kadar çıktı. Aslında şimdi beyaz giymenin avantajına sahibiz. 2 yıl öncesine kadar siyah yünlü giysiler giyiyorduk, bu yüzden şimdi bu beyaz pamuklu elbiseler biraz rahatlama sağlıyor." diye konuştu.

Bu arada, basında yer alan son meteorolojik tahminlere göre, aşırı sıcak hava dalgasının yarından itibaren ülke genelinde etkisini kaybetmeye başlaması bekleniyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güncel, İtalya, Yaşam, Dünya, Roma, Son Dakika

Son Dakika Güncel Roma'da Aşırı Sıcak Hava Zorluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arazisine kamera taktı, olan bitenler karşısında şoku yaşadı Arazisine kamera taktı, olan bitenler karşısında şoku yaşadı
Keşan Belediye Başkanı CHP’den istifa edip AK Parti’ye katıldı Keşan Belediye Başkanı CHP'den istifa edip AK Parti'ye katıldı
Kulağında boynuz çıkan keçi görenleri şaşırttı Kulağında boynuz çıkan keçi görenleri şaşırttı
Somali’de Eş-Şebab’a Türk F-16’larıyla operasyon: 35 terörist etkisiz hale getirildi Somali'de Eş-Şebab'a Türk F-16'larıyla operasyon: 35 terörist etkisiz hale getirildi
Pakistan’da etüt merkezinin çatısının çökmesi sonucu 14 öğrenci hayatını kaybetti Pakistan'da etüt merkezinin çatısının çökmesi sonucu 14 öğrenci hayatını kaybetti
Antalya, Bolu ve Adana’da NATO zirvesi nedeniyle 10 günlük eylem yasağı Antalya, Bolu ve Adana'da NATO zirvesi nedeniyle 10 günlük eylem yasağı

16:56
Hindistan değil Ege’nin incisi Hareket edecek yer kalmadı
Hindistan değil Ege'nin incisi! Hareket edecek yer kalmadı
16:16
Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı
Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı
15:46
Bir devrin sonu Efsane otomobilin üretimi resmen sona erdi
Bir devrin sonu! Efsane otomobilin üretimi resmen sona erdi
15:40
Trump’tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran’la çok iyi anlaşıyoruz
Trump'tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran'la çok iyi anlaşıyoruz
15:21
İstanbul’da seri taciz skandalı Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da seri taciz skandalı! Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı
14:16
İspanya’da rekor sıcaklar: 1029 kişi öldü
İspanya'da rekor sıcaklar: 1029 kişi öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 17:29:21. #.0.5#
SON DAKİKA: Roma'da Aşırı Sıcak Hava Zorluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.