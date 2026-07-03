Roma'da Fentanil Hırsızlığı - Son Dakika
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Roma'da Fentanil Hırsızlığı

03.07.2026 18:25
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İtalya'nın Roma'daki bir hastaneden 80 flakon fentanil çalındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İtalya'nın başkenti Roma'daki İsrail Hastanesi'nin eczanesinden 80 flakon (küçük cam şişe) fentanil çalındığı bildirildi.

Messaggero gazetesinin haberinde, Roma'nın Magliana semtinde bulunan İsrail Hastanesi'nin eczanesinin deposunda bulunan 80 flakon fentanilin çalındığı belirtildi.

İtalyan basınındaki haberlerde de flakonların kaybolduğunu fark eden hastane çalışanlarının durumu güvenlik güçlerine ihbar ettiği ve olay yerine gelen İtalyan jandarmasının yaptığı ilk incelemede, ilaç deposuna zorla girişin söz konusu olmadığını tespit ettiği ifade edildi.

Güvenlik güçlerinin, "fentanil dolu flakonların uyuşturucu karaborsasında yeniden satılmak için çalındığı" şüphesinin üzerinde durduğu aktarıldı.

Roma Cumhuriyet Başsavcılığının da olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.

Olağanüstü toplantı yapıldı

Söz konusu hırsızlık olayının ardından İtalya Başbakanlığında da Başbakanlık Müsteşarı Alfredo Mantovano ve Sağlık Bakanlığından yetkililerin katılımıyla olağanüstü toplantı yapıldığı bildirildi.

ANSA ajansının Başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberinde; Başbakanlığın, bu maddelerin güvenliğini sağlamakla görevli kişilerin, erişim ve depolama kurallarına rağmen sorumsuz davranışlarından ötürü büyük endişe duyduğu belirtildi.

Bu arada İtalya Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da "Roma'daki İsrail Hastanesi'nde fentanil hırsızlığının ardından Sağlık Bakanı Orazio Schillaci'nin talimatı üzerine Bakanlık inceleme başlattı ve İtalyan jandarmasının sağlık kurumlarını denetleyen NAS ekipleri de devreye girdi" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın, tıbbi tesislerde ve hastanelerde, fentanilin kötüye kullanımı ve dolaşımı ile muhafaza ve saklama yöntemleri üzerindeki kontrolleri daha da güçlendirmek için yeni bir genelge hazırladığı kaydedildi.

Ağrı kesici olarak kullanılan ve vücutta morfin etkisi de yapabilen güçlü bir opioid olan fentanil, bağımlılık yaratması sebebiyle "en tehlikeli sentetik uyuşturuculardan biri" olarak kabul ediliyor.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, İtalya, Güncel, Dünya, Roma, Suç, Son Dakika

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