İtalya'nın başkenti Roma'da, işçi ölümlerine dikkati çekmek amacıyla temsili tabutlarla protesto gösterisi yapıldı.
Önde gelen işçi sendikalarından İtalyan İşçi Birliği (UIL), ülkede son yıllarda sayısı artan iş kazası kaynaklı ölümlere kamuoyunun dikkatini çekmek için protesto düzenledi.
Başkentin tarihi meydanlarından Popolo'ya, sadece geçen yıl iş kazalarında hayatını kaybeden 1041 işçi anısına temsili tabutlar koyuldu.
UIL yönetimi, yaptığı açıklamada, işe gitmek üzere evlerinden çıkan ve bir daha sevdiklerine dönemeyen, iş kazalarında yaşamını yitirenleri bu şekilde anmak istediklerini belirtti.
Açıklamada, işçi ölümlerinin önüne geçilmesine yönelik çalışmalar için sağ koalisyon hükümetine çağrı yapıldı.
UIL Genel Sekreteri Pierpaolo Bombardieri, işçi ölümlerinin "kabul edilemez" olduğunu belirterek bu gösteriyle birçok aileyi ve iş yerini etkileyen bir trajediye, herkesin vicdanına seslenerek dikkati çekmek istediklerini ifade etti.
Popolo Meydanı'na konulan tabutlar, yoldan geçenlerin ilgisini çekerken bazı ziyaretçiler tabutlardan oluşan meydana uzun süre bakakaldı, kimisi ise fotoğraf çekti.
Son Dakika › Güncel › Roma'da İşçi Ölümlerine Karşı Protesto Gösterisi - Son Dakika
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Ebrar Sitesi Serdarbey Apartmanı'nın yargılaması devam ediyor. Tutuklu sanık, binayı teknik uygulama sorumlusunun denetiminde ve ilgili kurumların kontrolünde eksiksiz ve hatasız yaptığını savunuyor. Mahkeme heyeti, duruşmayı 16 Mayıs'a erteledi.
Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi. Engelli ve hamile kamu görevlileri de aynı gün idari izinli sayılacak.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında düzenlediği geleneksel iftar programlarına devam ediyor. Başkan Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ile Söke Yeni Camii Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi, bugün de il genelinde 9 ayrı noktada iftar programı düzenledi ve 15 bin kişi iftarını Büyükşehir'in sofralarında açtı.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve diğer parti üyeleri, Bozüyük Belediyesi Kapalı Pazarı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Bakkalcıoğlu, esnafa hayırlı ramazanlar dileyerek talep ve şikayetlerini dinledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Sarıyer Belediye Başkan adayı Mustafa Oktay Aksu ile önce ilçe turu yaptı, sonra halkla buluştu. "Biz bu yola yeni gönüller fethetmek için çıktık" diyen İmamoğlu, "Sarıyerli hemşehrilerime sesleniyorum: Oyunuzu bölmeyin” ifadesini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize'de yaptığı konuşmada çay fiyatının en az 25 lira olması gerektiğini belirtti. Ayrıca ÇAYKUR işçilerine kadro talebinde bulundu.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 200 milyon öz kaynakla hayata geçirilen Konyaaltı Liman Halk Plajı'nı düzenlenen törenle halkın kullanımına açtı.
Sizin düşünceleriniz neler ?