Roman Kahramanları Festivali - Son Dakika
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Roman Kahramanları Festivali

10.06.2026 15:02
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Öğrenciler, edebiyat karakterlerini kostümleriyle canlandırdı ve eserleri tanıttı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde lise öğrencileri, "Roman Kahramanları Festivali" kapsamında Türk ve dünya edebiyatının önemli eserlerinde yer alan karakterleri kostümleriyle canlandırdı.

Araç Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler, okudukları eserlerdeki roman kahramanlarının kimliğine bürünerek canlandırdıkları karakter ve kitaplar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Okulda görevli Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Turgay Barış Sütçü, etkinlikte yaklaşık 20 Türk ve dünya edebiyatı eserinin tanıtıldığını söyledi.

Etkinlikle öğrencilerin ve katılımcıların eserleri daha iyi anlamalarını sağlamanın amaçlandığını belirten Sütçü, "Burada temel amacımız etkinlik yardımıyla eserlerin daha iyi tanıtılması, katkıda bulunan öğrencilerimizin ve katılımcıların eserleri daha iyi anlayabilmesini sağlamaktır." dedi.

Lise öğrencilerinden Elif Beyza Yıldız, canlandırdığı Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu romanındaki "Feride" karakteri; Eren Ahmet Seven ise Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun Gönül Hanım romanındaki "Mehmet Tolun Bey" karakteri hakkında açıklamada bulundu.

Etkinliğe, Araç Kaymakamı Ali Emre Tekin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Aydın da katıldı.

Kaynak: AA

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