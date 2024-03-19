Romanya\'da Çanakkale Deniz Zaferi anma programı düzenlendi

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Romanya'da Bükreş Maarif Okulu'nda 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Bükreş Uluslararası Maarif Okulu'nda düzenlenen törene, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Türkiye Maarif Vakfı Romanya Temsilcisi Alpaslan Ateş, öğretmenleri, öğrenciler ile veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Büyükelçi Altan, Çanakkale Zaferi'nin ve ruhunun anlam ve önemine değindi.

Altan, Bükreş Türk Şehitliği'nde Romanya Genelkurmay Başkanı ve 200 askerin katılımıyla bir program gerçekleştirdiklerini ve orada da duygulandıklarını söyledi.

"Bizim, birlik ve beraberlik içinde bu günlere sahip çıkmamız belki tarihin akışını değiştiren bu önemli olayları daha iyi idrak etmemiz gerekiyor." diyen Altan, tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Altan, çocuklara bu mirasa sahip çıkmaları çağrısında bulundu.

Maarif Vakfı Temsilcisi Ateş ise Çanakkale Deniz Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en parlak zaferlerinden biri olduğunu kaydetti.

Mehmetçiğin vatanı için canlarını feda ettiğini dile getiren Ateş, bu zaferin tarihe altın harflerle yazıldığını aktardı.

Konuşmaların ardından öğrenciler şiirler okudu.