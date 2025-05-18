Romanya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi İkinci Tur Oyları Başladı - Son Dakika
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Romanya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi İkinci Tur Oyları Başladı

Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur oylaması yerel saatle 07.00'de başladı. Aşırı sağcı George Simion ile mevcut Belediye Başkanı Nicusor Dan arasında geçecek olan bu seçim, ülkenin siyasi yönelimi açısından kritik öneme sahip.

18.05.2025 15:37
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- Romanya'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylaması için sandık başında

BÜKREŞ - Avrupa Birliği ve NATO üyesi Romanya'da seçmenler, cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için yerel saatle 07.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

Avrupa Birliği ve NATO üyesi Romanya'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylaması için sandık başına gidiyor. İlk turu 4 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen kritik seçimde oy verme işlemi, yerel saatle 07.00 itibarıyla başladı. Oy verme işlemi 21.00'e kadar devam edecek. Sandıkların kapanmasının hemen ardından sandık çıkış anketlerinin sonuçlarının belli olması bekleniyor.

Yaklaşık 18 milyon vatandaşın oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimin ikinci turunda, aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı lideri George Simion ve başkent Bükreş'in mevcut Belediye Başkanı Nicusor Dan yarışıyor. Seçim öncesinde yapılan anketler, Brüksel'in politikalarını eleştiren aşırı sağcı aday George Simion ile merkez eğilimli bağımsız aday Nicusor Dan'ın başa baş bir mücadele ortaya koyacağını gösteriyor.

İlk turda Simion, yüzde 40.96 oranında oy almıştı

Seçimin 4 Mayıs'ta yapılan ilk turunda George Simion, yüzde 40.96 oranında oy alarak ilk sırada yer almış, Bükreş Belediye Başkanı Nicusor Dan'ın oy oranı ise yüzde 20.89 seviyesinde kalmıştı. İktidar koalisyonu tarafından desteklenen aday Crin Antonescu ise oyların yüzde 20.34'ünü alarak üçüncü sırada yer almış ve seçimi kaybetmişti.

Ukrayna'ya askeri destek verilmesine karşı çıkan aşırı sağcı George Simion ile AB ve NATO yanlısı bir aday olan ve Ukrayna'ya desteğin büyüyen Rus tehdidine karşı önemli olduğunu savunan Nicusor Dan arasında geçecek mücadele, Ukrayna'ya komşu ülkenin siyasi rotası ve AB içindeki pozisyonunun belirlenmesi açısından büyük öneme sahip olacak.

Öte yandan Romanya'da cumhurbaşkanı 5 yıl görev yapıyor ve bu görev, ülkenin ulusal güvenliği ve dış politikasına yön veren önemli yetkiler barındırıyor.

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen oylama Romanya Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti

Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçimin ilk turu için geçtiğimiz yıl 24 Kasım'da bir oylama gerçekleştirilmiş, ancak bu oylama, Romanya Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilerek geçersiz sayılmıştı. Aşırı sağcı aday Calin Georgescu'nun önde tamamladığı oylama sonrasında Anayasa Mahkemesi, kararın gerekçesi olarak Rusya'nın seçimlere müdahil olduğuna dair istihbarat sonuçlarını göstermişti. Anayasa Mahkemesi ayrıca, seçim kampanyasına Rusya'nın destek verdiği ileri sürülen Georgescu'nun yeniden aday olmasına da yasak getirmiş ve bu karar, protesto gösterilerine neden olmuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Romanya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi İkinci Tur Oyları Başladı - Son Dakika

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