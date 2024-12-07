Romanya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini İptal Etti - Son Dakika
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Romanya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini İptal Etti

Romanya Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu iptal etti ve yeni seçim süreci başlatıldı.

07.12.2024 01:46
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Romanya Anayasa Mahkemesi, 24 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanı seçimi ilk tur sonuçlarını iptal etti.

Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, ilk tur sonuçlarının iptali yönünde karar alındığı belirtilerek, seçim sürecinin yeniden başlatılması istendi.

Açıklamada, cumhurbaşkanı seçimi için yeni bir planlama yapılması gerektiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu tarihi 8 Aralık olarak planlanırken, NATO ve Batı karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu ve merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisinden Elena Lasconi'nin karşı karşıya gelmesi bekleniyordu.

Mahkeme kararının ardından açıklamalar geldi

Kararın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Klaus İohannis, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ve NATO yanlısı siyasetini sürdüreceğini belirterek, Romanya'nın istikrarlı, sağlam ve güvenli bir ülke olduğunu söyledi.

Yeni cumhurbaşkanı seçilene kadar görevde kalmaya devam edeceğini belirten İohannis, 1 Aralık'ta yapılan genel seçimin ardından gelecek hükümetin yeni seçim takvimini oluşturması gerektiğini kaydetti.

Georgescu da kararın ardından basına yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesinin kararını "darbe" şeklinde niteleyerek, "Demokrasiye karşı yapılan bu kararı kınıyorum. Beni durduramayacaklar." dedi.

Lasconi ise Rumen halkının tercihlerine saygı duyulması gerektiğini söyleyerek, demokrasiye aykırı hareket edildiğini savundu.

Başbakan Marcel Ciolacu, iptal kararının en doğru yöntem olduğunu belirtti.

Yurt dışı oylamaları durduruldu

Bu arada, yurt dışında yaşayan Rumen seçmenlerin pazar günü yapılması planlanan ikinci tur için oy kullanma işlemine başladığı ifade edilirken, iptal kararından birkaç saat sonra Merkez Seçim Bürosu bu oylamaları durdurduğunu açıkladı.

Yerel basında yer alan haberlerde, ilk turda "yabancı güçlerin" dahli olduğu yönünde yayımlanan belgelerin mahkemenin iptal kararını etkilediği belirtiliyor.

Romanya'da İstihbarat Servisinin gizliliğini kaldırdığı dosyalara dayandırılan haberlerde, seçim kampanyasını TikTok sosyal medya hesabı üzerinden yürüten Georgescu'nun yabancı ve nüfuslu kişiler tarafından internet üzerinden destek gördüğü belirtilirken, Rusya'nın seçimleri etkilemeye çalıştığı ima edilmişti.

Romanya'daki cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda Georgescu oyların yüzde 22,95'ini, Lasconi de yüzde 19,17'sini alarak ikinci tura yükselmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Romanya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini İptal Etti - Son Dakika

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