Romanya'da Kırmızı Alarm: Sıcaklık 40 Dereceyi Bulacak - Son Dakika
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Romanya'da Kırmızı Alarm: Sıcaklık 40 Dereceyi Bulacak

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Romanya'da sıcak hava dalgası nedeniyle 'kırmızı alarm' verildi, sıcaklık 38-40 dereceye çıkacak.

Romanya'da etkisini sürdüren yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle ülke genelinde "kırmızı alarm" verildiği belirtildi.

Romanya Ulusal Meteoroloji Dairesince yapılan açıklamada, ülkede etkisini sürdüren sıcak hava dalgası nedeniyle sıcaklığın 38-40 derece arasında seyredeceği, bu kapsamda perşembe sabahına kadar ülke genelinde "kırmızı alarm" verildiği anlatıldı.

Sıcak hava dalgasının birkaç gün devam edeceğine işaret edilen açıklamada, ağustosta rekor sıcaklıkların kaydedilebileceği bilgisi paylaşıldı.

Romanya Savunma Bakanı Radu-Dinel Miruta ise kuraklık nedeniyle su seviyesinin ciddi oranda düştüğü Tuna Nehri'nde akışı dengelemek amacıyla kayalık alanın dün kontrollü bir şekilde patlatılması sonrası su seviyesinde 2 santimetre artış kaydedildiğini söyledi.

Miruta, kuraklıkla mücadele kapsamında bakanlık bünyesinde gerçekleştirilen müdahalenin olumlu sonuç verdiğini kaydetti.

Tuna Nehri'nin geçtiği ülkelerden Romanya'da Ulusal Su İdaresince yapılan açıklamada da nehirdeki su akışının son 30 yılın en düşük seviyesine gerilediği açıklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Romanya'da Kırmızı Alarm: Sıcaklık 40 Dereceyi Bulacak - Son Dakika

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