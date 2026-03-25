Romanya'da Tarım Üretimi Tehlikede

25.03.2026 13:19
Akaryakıt fiyatlarının artışı, Romanya'daki tarım üretimini olumsuz etkileyebilir.

Romanya'daki Akıllı Enerji Birliği (AEI), ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından akaryakıt ve gaz fiyatlarındaki artışla başlayan küresel ekonomik krizin ülkedeki tarımsal üretimi azaltabileceğini belirtti.

Romanya Ulusal Haber Ajansına (AGERPRES) açıklamada bulunan AEI Başkanı Dumitru Chisalita, Orta Doğu'daki çatışmaların ardından yükselen akaryakıt fiyatlarının tarım üretimini doğrudan etkilediğini söyleyerek, "Çiftçiler bilinçli olarak toprak sürme işinden vazgeçecek. Çalışmalarının karşılığını alamayacaklarını düşünecekler." dedi.

Romanya'daki çiftçilerin nisan ayından sonra üretime "gerek görmeyeceğini" aktaran Chisalita, "Toprak sürmek standart halinden çıkıp istisna haline dönüşecek. Çiftçiler artık ekonomik hesaplamalara bakıp üretimden vazgeçebilir." diye konuştu.

Chisalita, artan akaryakıt fiyatlarının sadece tarımsal üretimi değil işlenmiş arazileri ve arazilerdeki teknolojik aşamaları da olumsuz etkileyeceğine işaret ederek, bu bağlamda ülkedeki tüm ekonomi zincirinin zarar görebileceğinin altını çizdi.

Çiftçilerin maliyetler nedeniyle tarım üretimini bırakabileceği yönünde uyarıda bulunan Chisalita, arazilerin yüzde 30'unun ekilmeme riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Bu arada, akaryakıt fiyatlarındaki ani yükselişin ardından Romanya'da motorlu araç sahiplerinin, otomobillerine sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) sistemi taktırmaya başladığı aktarıldı.

Ulusal basın, LPG'nin yakıt masraflarını azaltması nedeniyle ülkede tercih edilmeye başlandığını belirterek, hibrit araç modellerine de ilginin arttığını kaydetti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA

