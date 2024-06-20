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- Romanya'daki müze ve ören yerleri Türkçeleştiriliyor

BÜKREŞ - Romanya'nın gözde müzesi olan Peleş Kalesi'ndeki tüm bilgi notları Yunus Emre Enstitüsü desteği ile Türkçeleştirildi.

Romanya Kültür Bakanlığı ve Yunus Emre Enstitüsünün iş birliği ile yürütülen "Rehberim Türkçe Projesi" ile Romanya'daki bütün müzelerde bulunan bilgi notları, basılı materyaller ve sesli rehberler Yunus Emre Enstitüsü desteği ile Türkçeleştiriliyor. Proje çerçevesinde ilk olarak Peleş Kalesi'nde bulunan tüm bilgi notları Türkçeleştirildi. Peleş Kalesi ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenler Romanya Kültür Bakanlığı ve Yunus Emre Enstitüsünün iş birliği ile yürütülen Rehberim Türkçe Projesi çerçevesinde müzeyi Türkçe gezebilecek. 2024 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanan proje Romanya'nın en çok ziyaret edilen müzelerinin yanı sıra bütün müzelerde uygulanacak.

"Herkes müzeleri ve ören yerlerini sadece Türkçe ile gezebilecek"

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Sayın Özgür Kıvanç Altan, Yunus Emre Enstitüsü Romanya Müdürü Mustafa Yıldız ve Peleş Kalesi Müdürü Narcis Dorin Ion'un katılımıyla 13 Haziran'da kurdele kesim töreni gerçekleştirildi. Törende müzenin ziyaretçi girişine plaket takıldı. Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan "Güzel dilimiz Türkçemizin bayrak taşıyıcılığını yapan Yunus Emre Enstitüsü Romanya'daki faaliyetlerine devam ediyor. Yine özel ve bir o kadar da önemli bir proje hayata geçiriliyor. Dünya üzerinde yaklaşık 300 milyon insan Türkçe konuşuyor. Bu proje ile birlikte Türk dünyasından Romanya'yı ziyaret eden herkes müzeleri ve ören yerlerini sadece Türkçe ile gezebilecek. Temel atıldı ve Peleş Kalesi artık Türkiye ve Türkçe konuşulan ülkelerden gelen misafirlerini Türkçeye ağırlıyor. Böyle bir proje çalışmasına imkan sağlayan Romanya Kültür Bakanı Raluca Turcan'a ayrıca teşekkürlerimi sunuyor ve Yunus Emre Enstitüsünü de girişimleri için tebrik ediyorum." dedi.

"Bir ay içerisinde sesli rehber hizmetine Türkçe de ilave edilecek"

Romanya Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mustafa Yıldız, "Bu projeyi hayata geçirmek gerçekten gurur verici. Dünyada en çok konuşulan ve öğrenilen beşinci dil olan güzel dilimizi, Romanya'da Rumen dostlarımızın müze ve ören yerlerinde görmek, gelen turistlerin daha kolay bir şekilde bilgilenmesine katkı sağlamak ve kalıcı bir çalışma yapmak bizleri her zaman motive ediyor. Bu projemizi kabul edip uygulama konusundaki destekleri için başta Romanya Kültür Bakanı Raluca Turcan'a, Büyükelçimiz Özgür Kıvanç Altan'a teşekkürlerimi sunuyorum. Rotamızın ilk durağı Kral I. Carol'ın inisiyatifiyle inşa edilen Peleş Kalesi oldu. Basılı materyallerin ardından bir ay içerisinde sesli rehber hizmetine Türkçe de ilave edilecek. Hedefimiz 2024 yılı sonuna kadar Romanya'nın belli başlı müze ve ören yerlerini Türkçeleştirmek olacak. Türkiye ve Romanya arasındaki kültürel bağları büyük bir emek ve samimiyetle kuruyor ve güçlendirmeye gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Müzemizde Türk izleri var"

Peleş Kalesi Müzesi Genel Müdürü Dr. Narcis Dorin Ion ise, "Müzemizde Türk izleri var. Türkiye ve Romanya arasındaki ilişkiler hem diplomasi anlamında hem kültürel anlamda çok iyi. Bu kadar iyi olmasında elbette Yunus Emre Enstitüsünün rolü önemli. Projeye başladık ve kısa süre içerisinde 160 odalı ve bir o kadar salonlu müzemizin çevirileri yapılıp teslim edildi. Biz de bu çevirileri ilgili yerlere koyduk. Yakında sesli rehbere Türkçe de girecek. Bütün Türk turistleri müzemize bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Türkçe, Romanya devlet okullarında Türkçe seçmeli dil dersi olmuştu

Yunus Emre Enstitüsü, Romanya'da iki ülkenin ortak kültürel değerleri ve dostluğunu ön plana çıkarmak için eğitim, kültür, sanat gibi çok farklı alanlardaki çalışmalarına devam ediyor. 2024 yılı başında Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen Tercihim Türkçe Projesiyle Romanya devlet okullarında Türkçe seçmeli dil dersi olmuştu.

Peleş Kalesi

Romanya'nın ilk kraliyet çifti I. Carol Hohenzollern ve Elisabeta Wied'in yazlık konutu ydu. Peleş Kalesi, Kral I. Carol'ın inisiyatifiyle 1871'de Eforia Sivil Hastaneleri'nden satın alınan Piatra Ars veya Sinaia Malikanesi adı verilen bin hektarlık bir arazi üzerine yaklaşık 40 yılda inşa edildi. Temeli 1873 ve 1875 yılları arasında atılan kalenin temel atma töreni 10 Ağustos 1875 yılında büyük bir şenlikle yapıldı. Çalışmaları iki büyük aşamada gerçekleştirilen kale; ilk mimari biçimiyle 1883'te Mayıs ayından Ekim ayına kadar yaz aylarında kullanılmaya başlanmasıyla açıldı. 1890-1914 yılları arasında kralın gözetiminde, ölümünden birkaç ay önce tamamlanan binanın genişletilmesi ve modernize edilmesi için çalışmalar yapıldı.

Peleş Kalesi, 1953 yılında müze olarak açılmış ve 1975 yılına kadar işlevini sürdürmüş; bu tarihten sonra ise 15 yıl süreyle restorasyon nedeniyle kapatılmıştır. Peleş Kalesi, Romanya Kültür Bakanlığına bağlı olarak 1990 yılında yeniden ziyarete açılmıştır. Kalenin hukuki statüsü ile ilgili olarak 1948 yılında kamulaştırıldığı ve 2007 yılından itibaren Romanya Kraliyet Ailesi'ne devredildiği ve Kültür Bakanlığı himayesinde Romanya Devleti'ne müze olarak hizmet vermesi için kiralanmıştır. Kale, adını etrafını çevreleyen parkın içinden akan Peleş Deresi'nden almıştır.