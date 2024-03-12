Romanya Devlet Başkanı Iohannis, NATO Genel Sekreterliğine aday - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Romanya Devlet Başkanı Iohannis, NATO Genel Sekreterliğine aday

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresinin sona ermesine yaklaşırken, Romanya Devlet Başkanı Klaus Iohannis, NATO Genel Sekreterliği için aday olduğunu açıkladı. Iohannis, Doğu Avrupa ülkelerinin NATO liderliğinde daha güçlü bir şekilde temsil edilmeleri gerektiğini belirtti ve Ukrayna'nın Rusya'ya karşı verdiği mücadeleyi kazanacağı vaadinde bulundu.

12.03.2024 21:30  Güncelleme: 21:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Romanya Devlet Başkanı Iohannis, NATO Genel Sekreterliğine aday

BÜKREŞ - Romanya Devlet Başkanı Klaus Iohannis, NATO Genel Sekreterliği için aday olduğunu açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, Ukrayna'daki savaş nedeniyle 2 kez uzatılan görev süresinin 1 Ekim'de sona ermesine aylar kala Romanya Devlet Başkanı Klaus Iohannis, NATO Genel Sekreterliği için aday olduğunu açıkladı. Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Cotroceni Sarayı'nda konuşan Iohannis, "NATO Genel Sekreterliği pozisyonu için yarışa katılmaya karar verdim" dedi.

ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın desteklerini açıkladığı Hollanda Başbakanı Mark Rutte'ye rakip olacak olan Iohannis, Doğu Avrupa ülkelerinin NATO liderliğinde daha güçlü bir şekilde temsil edilmeleri gerektiğini söyledi. Iohannis, "NATO'nun misyonuna ilişkin görünümünü yenilemesi gerektiğini düşünüyorum. Doğu Avrupa'nın NATO görüşmeleri ve kararlarına değerli katkıları mevcut. Bu bölgeden dengeli, güçlü ve etkili bir temsil ile İttifak, tüm üye ülkelerin ihtiyaç ve endişelerine cevap verebilecek en iyi kararları alabilecektir" dedi.

Romanya'nın NATO üyeliği üzerinden 20 sene geçtiğini ve ülkesinin savunmaya ayırdığı bütçenin gayri safi milli hasılasının yüzde 2,5'ine ulaştığını ifade eden Iohannis, "Romanya, NATO'nun tüm misyonlarına destek olmakta ve Balkanlar ile Karadeniz'in güvenliğine katkı sağlamaktadır. Ukrayna'yı da hiçbir ön şart olmaksızın destekliyoruz" dedi.

Ukrayna'nın Rusya'ya karşı verdiği varoluş mücadelesini kazanacağı vaadi

Romanya'nın bölgede istikrar ve güvenliğin direği haline geldiğini vurgulayan Iohannis, teklifini Romanya adına ve Romanya'nın gösterdiği performansa dayanarak yaptığını söyledi. Iohannis, bugün yayınlanan bir makalede, ise NATO'nun liderliğini kendisi üstlenmesi halinde Ukrayna'nın Rusya'ya karşı verdiği varoluş mücadelesini kazanacağı vaadinde bulunarak, Ukrayna'ya yardım etmenin NATO üyelerinin ahlaki, siyasi ve stratejik yükümlülükleri olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA

Jens Stoltenberg, Klaus Iohannis, Ukrayna, Romanya, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Romanya Devlet Başkanı Iohannis, NATO Genel Sekreterliğine aday - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Samsun'da bir imam intihar ederek hayatını kaybetti
    22:08 Samsun'da bir imam intihar ederek hayatını kaybetti

    Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Göksun Camii'nde görevli olan 45 yaşındaki imam Hasan Ocak, bunalıma girerek caminin ikinci katında kendini iple astı. İkindi namazına gelen cemaat tarafından fark edilen olayın ardından polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Ancak yapılan müdahaleler sonucunda imamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, dost ülkelerden terör örgütlerine verilen desteğin kesilmesini bekliyor
    22:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, dost ülkelerden terör örgütlerine verilen desteğin kesilmesini bekliyor

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dost ülkelerden terör örgütlerine verilen desteğin kesilmesini ve Türkiye ile dayanışma sergilenmesini beklediğini söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelede aktif katkı sağladığını vurgulayarak, bölücü terör örgütüne verilen desteğin kesilmesini istedi. Ayrıca, Erdoğan çevre koruması, yerel yönetimler ve seçimler hakkında da konuştu.

  • Aydın Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayı İftar Programlarına Devam Ediyor
    21:56 Aydın Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayı İftar Programlarına Devam Ediyor

    Binlerce vatandaş, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği iftar programlarında bir araya gelmeye devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ramazan ayının tüm Türkiye'ye bereket, barış ve bolluk getirmesini temenni etti.

  • Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
    21:55 Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, üç takımlı turnuva ile sona erdi. Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam edecek.

  • TBMM Başkanı Kurtulmuş, gazetecilerle iftar programında bir araya geldi Açıklaması
    21:55 TBMM Başkanı Kurtulmuş, gazetecilerle iftar programında bir araya geldi Açıklaması

    Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Mehmet Akif merhumun ruhunda, onun dizelerinde ete kemiğe bürünmüş ve milletimizin ortak milli hafızasına nakşedilmiş olan cesareti, kararlılığı, özgürlüğü, dayanışmayı, milli hassasiyetleri bünyesinde barındıran İstiklal...

  • Kadıköy Feneryolu Marmaray İstasyonunda İntihar
    21:55 Kadıköy Feneryolu Marmaray İstasyonunda İntihar

    Kadıköy Feneryolu Marmaray istasyonunda bir kişi, seyir halindeki trenin altına atlayarak yaşamına son verdi. Olay sonucunda tren seferleri 1 saat kadar durduruldu.

  • Yunanistan Sahil Güvenlik Unsurları Tarafından Geri İtildikten Sonra Kurtarılan 19 Düzensiz Göçmen
    21:49 Yunanistan Sahil Güvenlik Unsurları Tarafından Geri İtildikten Sonra Kurtarılan 19 Düzensiz Göçmen

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 19 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Marmaris ilçesi açıklarında tespit edilen hareketli fiber tekne durduruldu ve içerisindeki 17 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, ikinci bir olayda Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca geri itilen lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen de Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

  • Tekstil malzemesi taşıyan kamyon devrildi: 1 yaralı
    21:47 Tekstil malzemesi taşıyan kamyon devrildi: 1 yaralı

    İstanbul Kemerburgaz yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tekstil malzemesi yüklü kamyon yan yattı. Kazada hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayı öğrenen yakınları ve çalışma arkadaşları olay yerine gelerek durumu kontrol etti.


21:33 Avrupa Birliği, Rusya’nın dondurulan parasının faizini Ukrayna’ya gönderecek Avrupa Birliği, Rusya'nın dondurulan parasının faizini Ukrayna'ya gönderecek
20:33 Netanyahu: İsrail’in kendini savunma hakkını destekleyip karşı çıkamazsınız Netanyahu: İsrail'in kendini savunma hakkını destekleyip karşı çıkamazsınız
20:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’ya sert tepki: Katile katil demekten bizi alıkoyamazlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Katile katil demekten bizi alıkoyamazlar
20:04 BAE, ramazan ayı boyunca çalışma saatlerini kısalttı BAE, ramazan ayı boyunca çalışma saatlerini kısalttı
18:24 Ölümlü kaza sonrası oğlunu yurt dışına kaçıran Eylem Tok’a yardım eden şirket çalışanı tutuklandı Ölümlü kaza sonrası oğlunu yurt dışına kaçıran Eylem Tok'a yardım eden şirket çalışanı tutuklandı
19:47 Oyuncu Emre Kınay’ın İstanbul trafiği isyanı: Seçime de sandığa da gitmiyorum Oyuncu Emre Kınay'ın İstanbul trafiği isyanı: Seçime de sandığa da gitmiyorum
18:47 Ortaokulda 6 öğrenciye cinsel istismarda bulunan müdür yardımcısı tutuklandı Ortaokulda 6 öğrenciye cinsel istismarda bulunan müdür yardımcısı tutuklandı
18:29 Gagavuzlar, Moldova’nın baskılarını AİHM’e şikayet etti Gagavuzlar, Moldova'nın baskılarını AİHM'e şikayet etti
17:08 Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyeleri Çorum’da yakalandı Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyeleri Çorum'da yakalandı
16:43 Türk sinemasının ünlü yapımcısı Arif Keskiner yaşamını yitirdi Türk sinemasının ünlü yapımcısı Arif Keskiner yaşamını yitirdi
16:39 Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in babası Musa Ateş son yolculuğuna uğurlandı Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in babası Musa Ateş son yolculuğuna uğurlandı
16:36 Bakırköy’de dorsesinin devrilmesi sonucu 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı Bakırköy'de dorsesinin devrilmesi sonucu 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2024 22:12:31. #1.12#
SON DAKİKA: Romanya Devlet Başkanı Iohannis, NATO Genel Sekreterliğine aday - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement