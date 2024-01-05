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Romanya, Patriot sistemleri için 200 adet füze satın alacak - Son Dakika
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Romanya, Patriot sistemleri için 200 adet füze satın alacak

Romanya Milli Savunma Bakanlığı, Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi kapsamında 1 milyar euroyu aşan bir anlaşma ile Patriot sistemleri için 200 adet füze satın alacak. Bu satın alma, Romanya'nın savunma yeteneklerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Romanya, Almanya, Hollanda ve İspanya, PAC-2 GEM-T füzelerinin NATO Destek ve Tedarik Ajansı tarafından ortak satın alımından yararlanacak.

Romanya, Patriot sistemleri için 200 adet füze satın alacak
05.01.2024 - 10:09,
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BÜKREŞ, 5 Ocak (Xinhua) -- Romanya Milli Savunma Bakanlığı, toplam maliyeti 1 milyar euroyu (1,1 milyar ABD doları) aşan bir ittifak anlaşmasıyla Patriot sistemleri için 200 adet füze satın alacak.

Bakanlıktan Perşembe günü yapılan basın açıklamasına göre, Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi kapsamındaki birleşmiş çok uluslu çabanın bir parçası olan satın alma, Romanya'nın savunma yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Romanya, Almanya, Hollanda ve İspanya kendi Patriot karadan havaya füze sistemleri için 1.000 adede kadar PAC-2 GEM-T füzesinin NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA) tarafından ortak satın alımından yararlanacak.

Bakanlığa göre Romanya Parlamentosu'nun onayından geçen satın alma, KDV hariç olmak üzere yedek parça, ilgili hizmetler ve Yabancı Askeri Satış (FMS) giderlerini kapsayan tahmini 1,09 milyar euroluk maliyet getiriyor.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Romanya, Patriot sistemleri için 200 adet füze satın alacak - Son Dakika
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