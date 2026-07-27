Romanya, Rus Büyükelçiyi Çağırdı

Romanya Dışişleri Bakanlığı, hava sahasının 3 kez üst üste insansız hava araçları (İHA) tarafından ihlal edilmesi üzerine Rusya'nın Bükreş Büyükelçisi Vladimir Lipayev'i Bakanlığa çağırdığını duyurdu.

Romanya Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "24-26 Temmuz tarihleri arasında Romanya hava sahasında tekrarlanan ihlallere karşı bir yanıt olarak Rusya'nın Bükreş Büyükelçisi Lipayev bugün Bakanlığa çağrıldı." ifadesine yer verdi.

Romanya'nın 3 kez hava sahasını ihlal eden İHA'ları düşürdüğüne işaret edilen açıklamada, "Rus diplomata Romanya topraklarında imha edilen İHA'nın parçaları gösterildi. Resmi savcılık soruşturmaları bu parçaların Rusya menşeli olduğunu doğruladı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Rusya'nın sürekli olarak Romanya'nın hava sahasını ihlal etmesinin kabul edilemez olduğuna değinilerek, Romanya hava sahasının aynı zamanda NATO ve Avrupa Birliği'ne (AB) de dahil olduğu vurgulandı.

Rusya'nın Bükreş Büyükelçiliğinde görev yapan bir diplomatın da "istenmeyen kişi" ilan edildiğine dair kararın Büyükelçi Lipayev'e iletildiği bilgisi verilen açıklamada, Romanya'nın NATO ve AB müttefikleriyle koordineli bir şekilde çalışmaya devam edeceği kaydedildi.

Son 3 günde Romanya hava sahasını ihlal eden 3 İHA, F-16 savaş uçakları tarafından etkisiz hale getirilmişti.