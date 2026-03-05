Röttgen'den Kürtlere Silahlandırmaya Ret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Röttgen'den Kürtlere Silahlandırmaya Ret

05.03.2026 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alman milletvekili Röttgen, Kürtlerin silahlandırılmasının iç savaş riski yaratacağını belirtti.

Almanya'da Federal Meclis Savunma ve Dış ilişkiler Komisyonları üyesi Norbert Röttgen, İran ve Irak'taki Kürtleri silahlandırıp Amerikan-İsrail hava saldırıları sırasında İran'a karşı kara kuvvetleri olarak göndermek fikrine kararlı şekilde karşı çıktı.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Milletvekili Röttgen, ZDF televizyonuna yaptığı açıklamada, İran'da potansiyel kara operasyonları için Kürt gruplarının silahlandırılmasının iç savaşa yol açabileceği uyarısında bulundu.

Röttgen, program sunucusunun İran ve Irak'taki Kürtleri silahlandırıp Amerikan-İsrail hava saldırıları sırasında İran'a karşı kara kuvvetleri olarak göndermeye ilişkin iddiaların sorulması üzerine buna kesin şekilde karşı olduğunu kaydetti.

Bunun parçalanma ve kaos tehlikesine yol açacağını vurgulayan Röttgen, "Ülkenin toprak bütünlüğünü yok etmek bizim çıkarımıza olmamalıdır. İran'da yaklaşık on iki etnik grup bulunmaktadır. Biz ülkede iç savaş ve parçalanma istemiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Milletvekili, Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Röttgen'den Kürtlere Silahlandırmaya Ret - Son Dakika

Sadettin Saran maça saatler kala müjdeyi verdi Sadettin Saran maça saatler kala müjdeyi verdi
Kuşum Aydın’ın son halini görenler tanıyamıyor Kuşum Aydın'ın son halini görenler tanıyamıyor
2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz 2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz
ABD Savunma Bakanı: İran’a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz ABD Savunma Bakanı: İran'a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
Bremen’de bomba alarmı, Merkez Tren İstasyonu tahliye edildi Bremen'de bomba alarmı, Merkez Tren İstasyonu tahliye edildi
’’Savaştan korktu kaçtı’’ denilen Ronaldo hakkında korkutan haber ''Savaştan korktu kaçtı'' denilen Ronaldo hakkında korkutan haber

12:35
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Akıllı olun’’ mesajı
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Akıllı olun'' mesajı
12:05
ABD’nin kayıpları artıyor “Yenilmez“ denilen savaş uçağı düştü
ABD'nin kayıpları artıyor! "Yenilmez" denilen savaş uçağı düştü
11:56
Türkiye’nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
Türkiye'nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
11:23
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı’na İHA saldırısı
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı
11:06
Avrupa’da uykular kaçtı Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
11:06
EuroLeague’den Fenerbahçe Beko’ya şok ceza
EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya şok ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 13:02:36. #7.13#
SON DAKİKA: Röttgen'den Kürtlere Silahlandırmaya Ret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.